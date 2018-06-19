Сам дурак: как научиться управлять своими эмоциями

Вы ошибаетесь, если считаете, что окружающие способны кардинально влиять на наши эмоции. Ведь раз чувства не сваливаются на нас откуда-то извне, значит, мы в силах контролировать их. Более того, каждый из нас может стать автором своих чувств, эмоций и настроения в любой момент. Мы можем сами решать, что думать и какие эмоции испытывать. О том, как развивать эмоциональный интеллект и как нас обманывают собственные чувства, «МИР 24» рассказал психотерапевт, коуч Александр Полищук

Всего лишь внешний стимул

Многие люди склонны считать, что их эмоции рождаются извне и что они не могут управлять ими. Убедиться в том, почему это не так, можно на примере популярного речевого оборота «ты меня бесишь». Если вдуматься в смысл этой фразы, станет понятно, что тот, кто ее произнес, сам решил, что хочет чувствовать раздражение. Внешний стимул лишь входит в резонанс с какой-то эмоцией, уже существующей внутри человека.

По словам Полищука, реакции на стимулы — это устаревшее представление о человеческом мозге. Перед тем, как получить стимул, мозг уже успел сформировать некое ожидание. Он знает, что рассчитывает получить, поэтому выдает ту реакцию на стимул, к которой был готов.

Если такое объяснение кажется вам странным, представьте следующую ситуацию. Группу из нескольких человек обозвали дураками, но отреагировали на это все по-разному. Так, один воспринял оскорбление на свой счет, второй проигнорировал, третий удивился. Реакция у всех будет разной в зависимости от того, что сами эти люди думают по поводу своих умственных способностей. Есть и другой пример. Если обвинить 15 человек в том, что они не знают японский язык, болезненно на это отреагирует лишь тот, кого знать его обязывает профессия.

Дело в том, что большинство стимулов неизбежно резонируют о наши воспоминания. Если резонанса не происходит, нет и реакции. Главенствующим является не стимул, а внутреннее состояние человека, его опыт, самооценка, убеждения, то есть внутренние фильтры, подчеркивает психотерапевт. «Это важно признать и смириться с этим», — заключает эксперт.

Большие надежды

Умение работать со своими прогнозами и ожиданиями — это основа эмоционального интеллекта, который нужно тренировать так же, как обычный интеллект. Как это сделать? Научитесь прогнозировать любое развитие событий. Конечно, не все события можно предсказать заранее, но некоторые — вполне по силам. Как говорится, надейся на лучшее, готовься к худшему. Беритесь за любые ситуации и делайте все, чтобы избежать худших раскладов, а не жить в постоянном страхе. При этом важно не концентрироваться на негативном сценарии, но и не исключать негатив как таковой. Тогда столкновение «розовых очков» (если они у вас были) с суровой правдой жизни произойдет наименее болезненно. Негативные сценарии достаточно проработать один раз, а дальше надеяться на лучшее.

«За любой неправильный прогноз несет ответственность сам человек. Он должен извлечь опыт из своих ошибок, а следующие прогнозы делать более гибкими, и тогда эмоциональные страдания будут минимизированы. Между «плинтусом» (наихудшими вариантами ожидаемых событий) и «потолком» (наилучшими) — огромный диапазон сценариев. Умение работать со своими прогнозами и ожиданиями — это основа эмоционального интеллекта, который нужно тренировать так же, как и интеллект обычный», — говорит психотерапевт.

Чтобы не бояться «худших» сценариев, нужно понимать, что жизнь — даже в случае их реализации — на этом не кончается. Худшие и лучшие ожидания можно прописать на бумаге, подготовив себя и к тому, и к другому.

Все плохие, один я хороший

Среди психологов популярен термин «карта реальности». Часто люди не ориентируются в событиях лишь потому, что изучают не ту «карту». Это можно сравнить с попыткой человека, рассматривающего карту Москвы, найти на ней какое-то сооружение, расположенное, предположим, в Париже. Понятно, что искомого здания он не найдет. То же самое касается и восприятия действительности: если человек ориентируется не на реальность, а на собственные иллюзии, установки, убеждения или представления о мире, никак не корректируя их с действительностью, он никогда не достигнет цели. Причем корректировка в виде «кухонной терапии» с приятелями, оперирующими точно такими же «кривыми» картами, почти никогда не бывает эффективной. В этом случае лучше все-таки обращаться к психологам, подчеркивает Александр Полищук.

Есть правильные, полезные принципы и убеждения, а есть ограничивающие (их бесконечное множество). «Они вшиты в нас, как программы, и вместо того, чтобы найти их, обезвредить или заменить, мы за них отчаянно цепляемся. Как правило, все они сводятся к тезису „все плохие, а я — хороший“. Многие люди постоянно ругают свое начальство, правительство, не понимая, что если бы они были так хороши, как им кажется, они сами были бы начальниками и правителями. Но если это не так, значит, происходящее вполне закономерно, и критиковать действия тех, кто выше по статусу, или обвинять их в своих проблемах — бессмысленно. Сначала стань на их место, а потом суди. Или, например, в футболе у нас разбираются все, кому не лень, но почему-то делают это на диване, а не на футбольном поле, рассказывая телевизору, „как надо“. Это не значит, что нужно априори принимать правоту своего оппонента, но обычно неправ тот, кто испытывает эмоциональный дискомфорт. Если ты переходишь дорогу на зеленый светофор, и тебя сбивает машина, неправ ты! Виноват, может, и другой, но позаботиться о себе, не доверяя это кому-то другому, допуская, что тот, другой может нарушить правила, должен был именно ты. Это твоя зона ответственности», — говорит коуч.

Последний тезис, безусловно, непрост для понимания: вроде бы социальные кодексы и законы для того и существуют, чтобы автоматически опознавать «правых» и «виноватых». Но если копнуть глубже, оказывается, что все сложнее.

«Пешеход идет на свой зеленый свет. Он убежден, что на зеленый абсолютно всегда и везде его должны попускать. Он живет в этом убеждении, считает, что все должно быть идеально, не учитывает других вероятностей, и его сбивает машина. Вины за собственную гибель на нем, разумеется, нет, но ответственность — исключительно на нем. Ответственность (не путать с виной) каждый несет за себя сам, ее не несет какой-то водитель. Поэтому детей с детства учат, переходя дорогу на зеленый свет, смотреть по сторонам, чтобы оценить прочие возможные опасности», — поясняет врач.

Иными словами, чтобы не зависеть от обстоятельств, нужно всегда допускать, что любой контрагент может не выполнить свою часть «сделки». «Только мы сами отвечаем за свою жизнь, но мы любим перекладывать эту ответственность на кого-то другого, на законы, на кодексы, на постороннего дядьку. Но у гипотетического дядьки, сбившего гипотетического пешехода, могут отказать тормоза, он может быть пьян, или находиться в стрессе, и так далее. Вариантов, по которым он не выполнит свою часть социального договора, масса, и их нужно брать в расчет», — говорит эксперт.

Таким образом, ключевое понятие во всех этих вещах — ответственность. Пешеход не виноват, но ответственен за свою жизнь. Если он переложил свою ответственность на светофор, государство и законы, он сам обрек себя на риск, уверен психотерапевт.

Не бороться с самим собой

Что отличает параноиков от остальных людей? Параноик подозревает во всех бедах окружающих, а здоровый человек концентрирует ответственность за свои чувства, мысли и действия на самом себе. Чем больше он берет на себя ответственности, тем он свободнее. Он становится творцом самого себя, сам решает, что ему чувствовать, думать и делать. Нам сложно с проигрышной позицией параноика, ведь если признать ее, сложно будет приписывать свои ошибки другим людям.

«Чем больше человек берет на себя ответственности, тем он свободнее. Он становится творцом самого себя, сам решает, что ему чувствовать, думать и делать», — считает психотерапевт.

Первый этап в развитии эмоционального интеллекта — умение наблюдать за собой и понимать себя. Испытывать чувства, не бежать от них, не переключаться, не загонять их вглубь, а анализировать их, понимать, для чего сейчас они нужны, к какому действию они пытаются подтолкнуть. Например, человеку может хотеться безопасности, спокойствия, радости. То есть сначала человек наблюдает за собой, потом пытается руководить своими эмоциями, затем учится понимать других и, наконец, учится влиять на чужое состояние. Но уже на первом этапе человек приучается понимать, чего вообще он хочет от жизни, и этого достаточно, чтобы не бороться с собой. Хотя мы, напротив, любим бороться и страдать — это наши личные карты реальности», — говорит Полищук.

Почему язык тела

Важнее мимики

Иными словами, эмоциональный интеллект — это понимание своих чувств и экологичное их выражение. В итоге хорошо должно быть и адресату, и получателю этих чувств. Кроме того, эмоциональный интеллект предполагает расширение «ассортимента» чувств без попыток ужать их до пары-тройки.

«Попробуйте научиться оперировать не десятью терминами, а сотнями. Постепенно диапазон расширится, и вы увидите тона и оттенки своих чувств. Позвольте себе переживать их. Причем важно не бесконечно «залипать» на каком-то чувстве, а дать ему волю, пережить его и пойти дальше. А люди, как правило, не понимают своих эмоций, и, вместо того, чтобы понять их и уделить им внимание, переключаются на что-то другое. Но эти эмоции никуда не уходят, а просто загоняются вглубь до лучших времен, и будут долбать человека, пока он их не услышит. Эмоциональный интеллект помогает услышать, что твои эмоции пытаются до тебя донести», — говорит врач.

Не вирус, а процесс

Если человек в состоянии управлять своими чувствами и эмоциями, можно ли управлять и любовью? Да, если исходить из того, что любовь — не чувство, а некий непрерывный процесс, который требует ответственности двух людей.

Как рассказал Полищук, иногда среди его клиентов попадаются люди, которые приходят и говорят: «Знаете, а что-то любовь у нас прошла».

«Но ведь любовь это не вирус, который можно где-то цепануть, а потом он раз, и выветрился. Такой взгляд говорит о том, что человек не нес ответственность за отношения, кайфовал, пока внутри плясали гормоны. А любовь — такое же управляемое чувство. По настоящему, любовь — это действие. Когда люди перестают хотеть действовать во имя любви, это означает, что они перестали хотеть любить. Значит, есть внутренние моменты, не позволяющие хотеть делать что-то приятное партнеру», — говорит коуч.

Если спросить людей об идеальном периоде их отношений, большинство, как правило, называют конфетно-букетный период, то есть первые три месяца (гораздо реже называют первые три года). В это время над отношениями работают не сами люди, а их гормоны (что, как правило, и путают с любовью).

«Делать в этот период ничего не надо, природа дает людям аванс, «впрыскивает» гормоны влюбленности, которые позволяют летать на крыльях любви и сворачивать горы. А потом гормоны уходят, «костыли» в виде гормональной поддержки у человека забирают, но действовать сознательно, ходить самостоятельно за это время он так и не научился», — заявил Полищук.

Как объяснил эксперт, все ошибки в отношениях происходят от уверенности в том, что любовь — это лишь чувство. Такое представление часто мешает любви как действию. Поэтому люди и говорят: «Что-то чувство прошло, что-то любовь нас покинула». Осознанно над отношениями работают далеко не все пары. «Любовь — это работа, причем работа не через силу, а в кайф», — говорит психотерапевт.

Конечно, многим гораздо приятнее ассоциировать любовь с бабочками в животе. Но в действительности трудиться над отношениями нужно начинать еще на старте, пока есть природа дает обоим гормональный аванс. В этот период нужно «притираться», узнавать друг друга. Даже самые острые вопросы обсуждаются легче, а ссоры переносятся проще, если они прошлись на этап становления отношений.

Как распознать лгуна

Советы специалиста

«Чтобы не болеть гриппом, нужно заниматься его профилактикой. То же самое и в отношениях. Человек, который говорит, что влюбленность прошла, не готовится к этой ситуации. В этот период нужно «притираться», узнавать друг друга. Благодаря гормональному авансу, даже самые острые вопросы обсуждаются легче, защищая пару от ссор. А то иногда выясняется, что пары, прожившие вместе лет десять, с трудом представляют себе внутренний мир, запросы и интересы второй половины, и начинают махать кулаками уже после драки», — поясняет эксперт.

Вопрос, по его словам, упирается еще и в нежелание понимать друг друга. При этом людям свойственно переоценивать свои знания об окружающих. «Я проводил эксперимент, спрашивал людей, знает ли их кто-то идеально, так же, как они знают себя сами. Все ответили, что не знают. И это нормально: все считают, что и сами-то не до конца себя понимают, куда уж остальным. Но при этом они уверены, что прекрасно знают и понимают других. Получается, мы эгоистично полагаем, что видим других насквозь, но сами остаемся для них непостижимыми. Но если бы мы так хорошо понимали других — включая и самых близких, все мы были бы счастливы и знали бы, что сделать, чтобы их порадовать. А на самом деле, вместо полноценного обозрения у большинства есть точка зрения — единственная, которая позволяет наблюдать за реальностью. И она объясняет наши бесконечные ссоры в отношениях, на работе и с самими собой», — подытожил Александр Полищук.