Пресс-релиз 

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Окунитесь в незабываемые ритмы чистой арабики с новой премиальной коллекцией кофе Absolute Origin от NESCAFÉ Dolce Gusto! Три особенных вида кофе из необыкновенных уголков Латинской Америки.

Absolute Origin — коллекция, объединяющая в себе подлинную природу и особую историю происхождения кофейных зерен. В каждой капсуле — чистая арабика, выращенная в определенном регионе по органической технологии*. Легендарные кофейные плантации Латинской Америки стали родиной новых видов кофе: лунго Colombia Sierra Nevada, эспрессо Honduras Corquin, эспрессо Peru Cajamarca — каждый из них имеет свой оригинальный вкус, насыщенный аромат и интенсивность.

Существует множество оттенков вкуса и аромата кофе, которые зависят от разных факторов: сорта, способа обжарки, но главное — места и условий выращивания зерен. Страна происхождения во многом определяет особенности напитка — кофе, как и виноград, чутко реагирует на состав почвы, климатические условия и высоту над уровнем моря. Каждый напиток в новой коллекции особенный и несет в себе характеристики кофе, присущие его региону происхождения.

Эспрессо Honduras Corquin

Особенная Арабика из Гондураса медленно созревает в такт звукам природы Коркина — региона, окружённого ароматами тропического леса. Бережно собранные вручную на этапе полного созревания кофейные зерна раскрывают в чашке обволакивающие ноты мёда, тёмного шоколада и солода.

Лунго Colombia Sierra Nevada

Арабика, выращенная в горах Сьерра-Невада-де-Санта-Марта, с крутыми склонами и изменчивым климатом, где живут потомки региона Тайрона. Местные жители выращивают особый сорт кофе на своей земле в соответствии с традиционными канонами. Насыщенный аромат кофе раскрывает в себе яркие ноты жареного миндаля, мускатного ореха и ячменя.

Эспрессо Peru Cajamarca

Особенная Арабика, выращенная в перуанских горах с могущественными ветрами. Родина этого кофе — провинция Кахамарка, где кофейные зерна собираются по всем традициям Минга — южноамериканской философии взаимного уважения и помощи. Особые природные условия и забота фермеров насыщают этот кофе неподражаемым древесным ароматом, лакричными нотами и тонким вкусом пряного розового перца с послевкусием чёрной смородины.

Почувствуйте целую палитру вкусовых ощущений с коллекцией NESCAFÉ Dolce Gusto Absolute Origin: зной тропических лесов после дождя, сила теплого ветра в горах, красота и могущество нетронутой природы. Новые эспрессо и лунго перенесут вас в Латинскую Америку с ее тысячелетней историей, жизненной силой и вечной любовью к кофе.

Приобрести понравившийся кофе, а также узнать подробнее обо всех новинках можно на официальном сайте

NESCAFÉ Dolce Gusto https://www.dolce-gusto.ru.

Absolute Origin — кофе, выращенный в одном регионе. Colombia Sierra Nevada — Колумбия Сьера-Невада, Honduras Corquin — Гондурас Коркин, Peru Cajamarca — Перу Кахамарка

ООО «Нестле Россия». Москва, Павелецкая площадь, д.2, стр.1. ОГРН 1067746759662

О NESCAFÉ® DOLCE GUSTO®

Взгляните на кофе по-новому с NESCAFÉ® DOLCE GUSTO®: натуральный молотый кофе высокого качества в герметичной капсуле готовится в стильной кофемашине под высоким давлением до 15 Бар, чтобы получить насыщенный богатый вкус и роскошную пенку вашего любимого кофе. Более 15 видов кофе и напитков для вашего наслаждения!

О компании

«Нестле» — крупнейшая в мире компания по производству продуктов питания и напитков. Компания ведёт бизнес в 189 странах мира. Общее число ее сотрудников насчитывает 328 тыс. человек и все они разделяют цель «Нестле» по повышению качества жизни и внесению вклада в здоровое будущее. «Нестле» предлагает широкий ассортимент продуктов и услуг, призванный изменить к лучшему жизнь не только людей, но и их любимых домашних животных. В линейку продукции компании входит более 2 тыс. брендов — от легендарных и известных во всем мире, например, NESCAFÉ или Nespresso, до таких популярных локальных торговых марок, как БонПари и Быстров. Бизнес «Нестле» основан на стратегии лидерства в производстве пищевых продуктов и позиционировании компании в качестве эксперта в области правильного питания и здорового образа жизни. Штаб-квартира «Нестле» находится в городе Веве (Швейцария), откуда более 150 лет назад началась история компании.

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Артюшенко Андрей

aartyushenko@comunica.ru +7 967 267 4404