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12 самых идиотских поступков. Основные инстинкты
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12 самых идиотских поступков. Основные инстинкты 

Вечерняя Москва 43 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
23 июня в 18:30 на РЕН ТВ проект «Засекреченные списки» расскажет о том, на какие странные вещи могут пойти люди, ведомые инстинктами.
Кто и почему ведется «на слабо», и что из этого выходит? Какой инстинкт сильнее — чувство самосохранения или тяга к риску? Зачем звезды Голливуда устраивают краш-гонки автомобилей, а девушки-футболистки нарываются на драки? Где провели самый глупый флешмоб, кому нужен гамбургер из пробирки и зачем в Германии строят прозрачные туалеты?
Шокирующее видео из разных уголков мира покажут новые «Засекреченные списки» на РЕН ТВ.
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