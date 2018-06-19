12 самых идиотских поступков. Основные инстинкты

23 июня в 18:30 на РЕН ТВ проект «Засекреченные списки» расскажет о том, на какие странные вещи могут пойти люди, ведомые инстинктами.

Кто и почему ведется «на слабо», и что из этого выходит? Какой инстинкт сильнее — чувство самосохранения или тяга к риску? Зачем звезды Голливуда устраивают краш-гонки автомобилей, а девушки-футболистки нарываются на драки? Где провели самый глупый флешмоб, кому нужен гамбургер из пробирки и зачем в Германии строят прозрачные туалеты?

Шокирующее видео из разных уголков мира покажут новые «Засекреченные списки» на РЕН ТВ.