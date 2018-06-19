Календарь садовода и огородника на 2018 год

Настала самая горячая пора для садоводов и огородников, даже на Урале и в Сибири. Огородники уже заранее подготовились к посевному сезону, подготовили землю еще с осени. На окнах вырастили рассаду, закупили семена и отметили по календарю самые лучшие дни для посадки, прополки и вскапывания.

Настоящие садоводы знают, что влияние луны очень важно в пору посадки, поэтому все работы сверяются с таблицей лунного календаря 2018 года.

Лунный календарь для Урала 2018 год Климат на Урале очень суровый, снег не сходит достаточно долго. Но даже при таких условиях можно получить хороший урожай. Для этого и составляется таблица лунного календаря в помощь огородникам и садоводам. Она составлен на основе влияния спутника Земли на процессы, происходящие в почве. Луна вращается вокруг нашей планеты, вызывая приливы и отливы. Эти процессы происходят глубоко в почве, влияя на все живое, включая растения.

yandex_ad_1 Не стоит забывать и про знак зодиака, в котором находится на данный момент Луна. Если учесть все нюансы, то с помощью такого календаря можно защитить растения от вредителей.

Независимо от года есть несколько правил, по которым сажаются разные культуры:

Корнеплоды лучше всего растут если их сажать в те дни, когда Луна убывает, так же как молодые деревья и кусты.

Надземный урожай требует посадки в дни роста.

Полнолуние и новолуние несут в себе запреты на любые посевные работы. А вот окучивание и прополка будет эффективна.

Влияние созвездий:

Близнецы, Водолей и Весы помогают собрать урожай и быстро привести грядки в порядок;

Телец, Козерог, Дева способствуют росту посаженных в эти дни корнеплодов;

Стрелец, Овен, Лев берегут прививки деревьев, поэтому в такие дни лучше заняться посадкой, прививкой в саду;

Скорпион, Рыба, Рак на все посадки влияют положительно.

Если взять звезды в помощники, то урожай осенью порадует своим объемом. Это знали наши предки, когда оставили эти знания и облегчили жизнь любителям огородов и садов.

Лунный календарь 2018 по месяцам для Урала

Огородники и садоводы заняты посадкой не только в сезон открытого грунта. Они переживают за свое дело круглый год, поэтому календарь составляется на все месяцы.

Январь. При континентальном климате, который господствует в полосе Урала, в этот месяц сеять можно только в теплицу с отоплением.

Согласно таблице для этого подойдут:

20, 21, 25 — баклажаны;

20, 21, 25, 26, 29 — сладкий перец;

20, 21, 22, 29, 30 — помидоры.

Категорически запрещено сажать в первую половину месяца. А также 16 и 23 числа.

Февраль открывает более горячую пору. Начинается подготовка семян и емкостей для будущих ростков:

16, 17, 18, 21, 22, 25,26, 28 — помидоры;

17, 18, 21, 25, 26 — баклажан, перец, сельдерей;

9,10 — горький перец;

14,18, 20, 21, 22, 25,26 — петунья;

вторая половина месяца с 18 числа — базилик, укроп, салат, петрушка.

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В марте сажать растения в открытый грунт запрещено, но можно сеять рассаду в домашних условиях и высаживать растения в теплице:

1, 20, 21, 24, 26, 28 — помидоры;

20, 21, 24, 25, 26 — огурцы;

18, 19 — репа;

17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 — баклажаны;

20, 21, 25, 26 — все виды капусты;

20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 — декоративные растения и цветы.

yandex_ad_2 Дни, в которые категорически нельзя сажать: 5, 6, 13, 16, 17, 18, 24.

Апрель холодный на Урале, поэтому во избежание гибели рассады от морозов огородники и садоводы продолжают сажать в тепле. Согласно таблице лунного календаря 2018 года для этого больше всего подходят такие дни, как:

17, 18, 21, 22, 27, 28 — помидоры;

18, 21, 22 — сладкий перец;

3, 17, 18, 25, 26 — дыни и арбузы;

29, 30 — репчатый лук;

17, 18, 19, 21, 22, 27, 28 — огурцы;

30 — чеснок;

27, 28, 29 — кукуруза;

30 — свекла, морковь, сельдерей;

23, 27, 28 — петрушка.

В этот месяц тоже есть дни, когда семена плохо приживаются: 4, 5, 6, 12, 15, 16, 22.

В мае грунт оттаял и прогрелся, поэтому можно высаживать можно в открытый грунт:

1,2,7,8,9 — чеснок;

1, 2, 6, 10, 12, 13 — редис;

17, 18, 19 — горох;

6, 10 — морковь;

6 — укроп, свекла;

18, 19, 24, 25 — салат;

6, 30, 31 — картофель;

18, 19, 24, 25, 26, 27, 28 — кабачки, огурцы;

6, 12 — редька;

24, 25, 26, 27, 28 — фасоль;

1, 2, 10, 12, 13 — щавель.

Дни с неблагоприятным влиянием на растения: 3, 4, 5, 11, 14, 15, 16, 22.

Июнь крайний месяц для посадки будущего урожая. Высаживаются только быстрорастущие растения. Наиболее подходящими для этого днями являются:

7, 12, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24 — горох;

6, 7, 8, 9, 11, 12, 21, 22, 29 — морковь;

15, 16, 23, 24 — огурцы;

7, 9, 11 — картофель;

6, 7, 14, 15, 22, 23, 24 — кабачки и патиссоны;

6, 7, 8, 9, 11, 12, 14 свекла и редис;

1, 15, 22, 25, 26, 27, 28 — укроп.

«Мертвыми» днями признаны: 2, 3, 4, 10, 13, 14, 20.

Садовые работы

Впереди много дней, которые надо посвятить работе на огороде, которую тоже лучше выполнять в определенные дни. Не стоит забывать и про сад, ведь деревья и кусты тоже требуют ухода:

В январе в саду много снега, его можно собрать в места посадки саженцев. Так почва лучше пропитается. Первый месяц года способствует посадке домашних цветов.

В феврале придают форму кустарникам и деревьям.

Март опытные садоводы посвящают удобрению и культивированию почвы. Убирают опавшую листву и прошлогодний мусор. Также можно заняться обрезкой отмерших веток.

В апреле лучше всего высаживать саженцы декоративных деревьев. Проводятся профилактическая обработка кустов и деревьев.

В мае продолжается подпитка растений удобрениями. Начинают всходить многолетние цветы, их надо разделить, прополоть.

В июне высаживаются саженцы. Желательно эти работы провести в первой половине месяца.

Июль, август посвящают прополке, поливу и сбору первого урожая.

Август — это лучшая пора, чтобы посадить деревья, разрядить клубнику и собрать урожай.

В сентябре садоводы убирают листву, сажают многолетние растения, прореживают и подвязывают малину.

Октябрь, ноябрь и декабрь полностью отданы комнатным растениям.

Уход за растениями

Семена и рассада должны быть высажены в землю в дни определенные лунным календарем. Садоводам и огородникам некогда расслабляться, пора проводить работы, для которых тоже существует таблица благоприятных дней в 2018 году. В ней учтено влияние всех звезд и планет, и человеку остается только внести поправки на погодные условия.

Таблица благоприятных дней для садово-огородных работ:

Рыхление, вспашка, окучивание

Удобрения

Обрезка деревьев

Опрыскивание

Май: 4-9, 19-22, 25-27 Апрель: 5-9, 18-23, 26-27 Апрель: 5-9, 20-25 Март: 6-8, 21-26 Июнь: 5-9, 19-21, 23-25 Май: 6-10, 19-23 Май: 5-11, 28-30 Апрель: 4-9, 18-23, 25-27 Июль 5-8, 20-22, 25-28 Июнь: 3-6, 8-10, 20-24 Август: 4-9, 18-23 Май: 5-9, 19-24 Август 5-9, 20-24, 26 Июль: 6-9, 18-20, 23-25 Сентябрь: 5-8, 28-30 Июнь: 3-7, 9-11, 21-25 Сентябрь 3-7, 18-22, 27-30 Август: 7-9, 18-21, 24, 30 Июль: 3-7, 20-23, 25 Сентябрь: 3-7, 19-23, 29 Август: 5-9, 20-24, 30, 31 Сентябрь: 3-7, 18-20, 29-30 Информация, содержащаяся в таблице лунного календаря неспособна сама по себе сделать урожай богатым. Но если ее соединить с трудолюбием и упорством, то даже начинающие садоводы и огородники в 2018 году смогут получить достойную награду от своих приусадебных участков.