«Лучше убейте меня сразу»: главная трагедия жизни Майи Кристалинской

19 июня 1985 года не стало Майи Кристалинской , популярнейшей эстрадной певицы 60-х. В ее жизни все было сложно, однако она умела, несмотря на печаль, сквозившую в ее песнях, дарить людям надежду и радость. Судьба будто заставляла ее все время идти наперекор — и Майя побеждала. Почти всегда. Но битву за собственную жизнь выиграть она не смогла. Роковое имя? Сразу после рождения она получила в «наследство» от умершей от порока сердца в двухлетнем возрасте сестренки имя Майя. Вообще-то так делать нельзя, народная мудрость запрещает называть ребенка именем умершего родственника, но, видимо, родители девочки верили не в приметы.

Это подтверждает случай, который Кристалинская запомнила на всю жизнь. В девятилетнем возрасте, во время налета фашистских самолетов, девочка уже собралась привычно идти с мамой в бомбоубежище, но вдруг мама, махнув рукой, проговорила: «От судьбы, дочка, не уйдешь. Если суждено быть убитой бомбой — не спрячешься ни в какое убежище». И они остались дома. После этого Майя твердо усвоила: не следует бегать от судьбы. Все удары, которые наносит жизнь, предопределены заранее, и нет смысла пытаться их избежать.

На эстраде Майя могла на какое-то время «примерить» на себя роль матери: хоть ей не суждено было иметь ребенка, она перевоплощалась в любящую маму, исполняя трогательные песни «Топ-топ, топает малыш» и «Аист». А в песнях «Нежность» и «Ненаглядный мой» миллионы поклонников слышали проникновенную любовь, хотя певица обрела личное счастье довольно поздно, уже на закате жизни. Трудно было поверить в то, что эта красивая статная женщина с очаровательной улыбкой и ясными глазами не ощущала себя счастливой и долго боролась с тяжелым недугом. С песней по жизни

Майя Кристалинская. «Голубой огонек», 1966 г.

Майя с самого раннего детства пела как дышала — каждую свободную минуту, с удовольствием. И это — несмотря на то, что после школы девушка поступила в авиационный институт и успешно окончила его. Она пела в институтском хоре, пела во время обеденных перерывов в конструкторском бюро, куда пришла на работу: все отделы собирались послушать в ее исполнении хиты из репертуара аргентинской актрисы и певицы Лолиты Торрес

Она пела в деревне у родственников, пела дома и на улице… Проработав три года в бюро, Майя уволилась, чтобы петь в оркестре Олега Лундстрема . Следующей ступенькой стала работа в оркестре легендарного Эдди Рознера. Коварная болезнь Кадр YouTube

А в 29 лет певица заболела. Диагноз звучал страшно — лимфогранулематоз, рак лимфоузлов. Поначалу девушка думала, что у нее простая ангина: болело горло, повысилась температура, распухли гланды. Но потом выяснилось, что это не ангина…

Врачи сразу запретили Майе петь: ей нельзя было напрягать связки, это могло привести к ухудшению. Но, как рассказывают, она ответила: «Лучше убейте меня сразу, потому что без сцены я буду умирать медленно, день за днем». И продолжала ездить с концертами, записывать пластинки. Окружающие и не догадывались, что певица серьезно больна: выступая на сцене, Кристалинская просто светилась от счастья.

Однажды стало ясно: необходимо облучение. На этом настоял руководитель оркестра Эдди Рознер. Именно он отвез Майю к знаменитому профессору Виноградову, там Кристалинская прошла курс облучения. А потом, едва окрепнув, снова вышла на сцену. Только теперь уже молодой певице приходилось надевать платья с глухим воротом, прикрывать шею платочками и шарфиками: после лечения на шее осталась ожоговая сеточка… Впрочем, Майя не унывала, а отыскивала необыкновенно красивые шарфики, покупала кружевные воротнички: ее нарядами восхищались все зрительницы. Персона нон-грата на телевидении Кадр YouTube

До поры до времени чиновники от культуры Кристалинскую не трогали. Но однажды председателем Государственного комитета по радио и телевещанию был назначен Сергей Лапин . Всем было известно, насколько негативно он относится к евреям. Кристалинскую моментально перестали приглашать на телевидение, обвинив в «пропаганде грусти»: мол, нашему народу чуждо это чувство, у нас все бодрые и радостные.

Конечно, для Майи это стало ударом. Однако певица не унывала: она по-прежнему много ездила по стране с концертами, писала статьи по искусствоведению, а потом заинтересовалась жизнью Марлен Дитрих , некоторое время переписывалась с легендарной немецкой актрисой и взялась переводить на русский язык ее автобиографию. Завершить работу Кристалинская, увы, не успела. Долгая дорога к счастью Сердце Майи Кристалинской было открыто для любви. Первого мужа — писателя-сатирика Аркадия Арканова — она любила до безумия. А у него, видимо, не хватило способности любить, и через год после свадьбы они расстались. Майя долго время была одна, затем потеряла голову из-за известного журналиста — а он встречался с ней просто потому, что ему льстило внимание красивой и популярной певицы. Майя долго терпела его пьянство и загулы, но потом они все-таки расстались.

Наконец, в жизни Майи появился Эдуард Барклай. Все друзья певицы в один голос твердят: он продлил ей жизнь и подарил настоящее счастье. Майя и Эдуард прожили вместе 8 лет, до самой смерти певицы. Эдуард очень красиво ухаживал за ней, после концертов преподносил огромные букеты красных роз, и его не смутило даже ее признание, что она тяжело больна.

Муж следил за ее питанием, контролировал прием лекарств, настаивал на отдыхе, — словом, делал все, чтобы любимая чувствовала себя как можно лучше. Он умер неожиданно, от остановки сердца, а через год и четыре дня не стало и Майи. Ей было всего 53 года. На ее могиле и сейчас постоянно — живые цветы: поклонники не забывают певицу с необыкновенно душевным и проникновенным голосом.

Могила Майи Кристалинской на Новом Донском кладбище Москвы. Источник: wikimedia.org