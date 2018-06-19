Квартал на Ленинградском проспекте оснастят зарядной станцией для электромобилей

Новый квартал «Искра-Парк» на Ленинградском проспекте в рамках благоустройства оснастят зарядной станцией для электромобилей мощностью 50 кВт. Проект благоустройства территории разработан архитектурным бюро SPEECH. Для жителей апартаментов и сотрудников офисного центра создадут зеленые зоны отдыха, детские площадки, зону патио с возможностью разместить столы для настольных игр и садовую мебель.

Как отметил вице-президент компании-застройщика «Галс-Девелопмент» Михаил Сивак, пространство комплекса выдержано в едином стиле и насыщено разнообразными функциональными элементами. «Самые современные тенденции проектирования общественных пространств, экологичные инфраструктурные решения и технологии будущего, основанные на альтернативных источниках энергии — все это делает квартал комфортным для жизни и работы», — сказал Сивак.

Со своей стороны, руководитель архитектурного бюро SPEECH Сергей Чобан отметил, что «подобное комплексное, сквозное, проектирование способно обеспечить комфортную городскую среду, привлекательную как издалека, так и на расстоянии вытянутой руки».

Комплекс «Искра-Парк» состоит из трех корпусов: офисного современного здания, административно-офисного здания АО «МКБ „Искра“ и здания с апартаментами. Ввод комплекса в эксплуатацию запланирован на IV квартал 2018 года.