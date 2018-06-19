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«Я объяснила детям, что они появились у меня из пупка»: Дарья Пынзарь ответила на каверзные вопросы
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«Я объяснила детям, что они появились у меня из пупка»: Дарья Пынзарь ответила на каверзные вопросы 

Passion.ru 2 часа назад
Фото: Passion.ru
32-летняя звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь не испугалась коварных вопросов журналистов.
Недавно портал WMJ.ru запустил новую рубрику «Стальные нервы», в рамках которой знаменитости дают блиц-интервью, отвечая на странные, ставящие их в тупик вопросы.
Гостьей очередного эфира стала мама двоих сыновей и жительница турецкой Алании Дарья Пынзарь, прославившаяся благодаря участию в реалити-шоу «Дом-2». Красотка не постеснялась признаться, что заставляет ее краснеть, чему она научила маленьких сыновей и как лучше намекнуть девушке, что у нее есть лишний вес.
Кстати, Дарья откровенно рассказала, что, когда она сама поправляется на несколько килограммов, она щеголяет по дому в леопардовых лосинах и чувствует себя настоящей звездой. Надеемся, блондинка просто пошутила! О чем еще Пынзарь поведала в этом забавном видеоинтервью, смотрите выше.
Фото: Instagram
Видео: Екатерина Худякова / WMJ.ru
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