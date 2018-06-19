Зейн Малик рассказал об отношениях с Джиджи Хадид

Джиджи Хадид и Зейна Малика однажды назвали одной из самых влиятельных молодых пар шоу-бизнеса, но музыканту, как ни странно, такое определение не понравилось. «Я не хочу, чтобы нас относили к каким-либо спискам и водружали ненужную ответственность. „Влиятельная пара“? Мы вместе не для реализации какого-то проекта, а потому, что нам хорошо вдвоем. Когда мы дома, то не занимаемся обсуждением, что бы такого сделать, чтобы привлечь внимание. Мы смотрим кино, готовим, как обычная пара», — рассказывал он в интервью изданию Evening Standard.

Спустя ровно год Зейн украсил обложку нового номера GQ, но его отношение к роману с Джиджи нисколько не изменилось. «Всем так хочется навесить на нас какие-то ярлыки… Каков статус наших нынешних отношений, кто мы друг другу и все такое… Знаете, скажу одно: я безумно счастлив, что встретил ее! Мы с ней уже взрослые люди, и, к счастью, никакие ярлыки нам не нужны. Она всегда поддерживала меня и помогала. И я буду вечно ей благодарен за это!»

Что же, все предельно ясно: чем меньше давления влюбленные испытывают со стороны, тем лучше складывается их личная жизнь, и ничего удивительного в этом нет. «Джиджи научила меня видеть позитив в очень многих вещах, — добавил Зейн. — До встречи с ней я был куда мрачнее».

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