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Собака, которая заставила улыбаться
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Собака, которая заставила улыбаться 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Человек в вагоне — незаметен. Ну то есть нас там так много, что по отдельности уже никто и не воспринимается. Только если индивидуум не войдет в вагон с самокатом/велосипедом.
Тогда он автоматом становится нелюбим, поскольку мешает. Но есть еще одна категория граждан, которых в вагоне видят абсолютно все и проникаются к ним самыми добрыми и светлыми чувствами: пассажиры с животными…
…Мопс в красных башмачках категорически не хотел сидеть на месте. Обнюхал дверь, кинулся к девочке, вернулся к хозяину и принялся усаживаться. Снова вскочил. Хозяин страдальчески закатил глаза и дернул за поводок, мол, сядь ты уже наконец!
Наверное, будь это огромная псина, народ вокруг начал бы возмущаться. А так — мелкий милый песик: сплошное умиление и восторг. Единственная, кто, казалось, не поддалась на собачье обаяние — бабулька, сидевшая напротив. Через некоторое время она недовольно поджала губы. Я решил, что сейчас последует замечание хозяину, мол, где намордник, где клетка. Оно, может, так и было бы, но собака в этот момент наконец уселась и, словно впервые увидев свои башмачки, стала трясти лапой в попытке скинуть красное наваждение. Тут и бабуля не выдержала. Как-то выдохнула и улыбнулась. Уголками губ. А девчонка так и вовсе рассмеялась и затрясла мамину руку, обращая внимание той на манипуляции мопса.
К чему я это? К тому, что не такие уж мы черствые и злые, как принято считать в последнее время, если одна-единственная собака может заставить улыбаться весь вагон.
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