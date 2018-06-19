Как чемпионат мира по футболу соединяет сердца — репортаж

Своими впечатлениями о нашей стране они делятся в соцсетях. И очень многие отмечают удивительно дружелюбную атмосферу. Кстати, на мундиале ведут подсчет не только спортивным достижениям. Этот чемпионат мира уже соединил десятки сердец. Светлана Бобруенко подробнее:

До мундиаля они были всего лишь друзьями, теперь — муж и жена. Он из Бразилии, она — из Португалии. Россия связала их навсегда. А мексиканец настолько вдохновился победой своей сборной, что решил — это знак, и тоже опустился на колено, чтобы сделать предложение своей возлюбленной.

Свободные иностранцы и не скрывают, что приехали сюда за красивыми русскими женами. Россиянки тоже не против познакомиться. Ну, где еще встретишь столько привлекательных иностранцев?!

Джастину 29 лет он работает консультантом, живет в Нью-Йорке. Если встретит здесь невесту, в Америку они вернутся вместе.

— Я предпочитаю умных женщин. Умных, красивых, амбициозных, женщин, которые знают, чего хотят…

Александре 22, студентка МГИКа, приехала из Ульяновска. И она точно знает, чего хочет. Ради хорошего парня готова уехать хоть на край света. Забил ли Купидон гол — покажет время, но на следующий матч эта пара пойдет вместе.

Кто-то уже нашел свою любовь, а кто-то вместе с билетом на игру мечтает вытащить свой счастливый билет в будущее. До конца чемпионата еще целый месяц, после которого на свет может появиться не одна интернациональная футбольная команда.

У них разные взгляды, религии, национальности и гражданства. И все-таки они вместе — здесь, на чемпионате мира.