Джастин Бибер с кольцом на тот самом пальце. Женится?

Неделю назад Джастин Бибер (24) и Хейли Болдуин (21) снова сошлись. Сначала они отдыхали вместе в Майами, а теперь не расстаются ни на секунду в Нью-Йорке. Так, вчера папарацци заметили звезд во время очередной прогулки и этот выход привлек особое внимание фотографов, ведь певец надел кольцо на безымянный палец, будто бы он помолвлен.

Правда, провести журналистов Джастину не удалось, инсайдеры быстро сообщили им, что это был просто прикол, чтобы разыграть папарацци.

Кстати, сегодня они сходили Бибер и Болдуин сходили на свидание в ресторан, а потом прогулялись по Нью-Йорку. Да простит нас Селена (25), смотрятся Джастин и Хейли красиво.

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