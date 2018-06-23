Ещё
Неугомонные! Джастин Бибер и Хейли Болдуин целуются на улице
Далее:
Читайте также:
Ещё

Неугомонные! Джастин Бибер и Хейли Болдуин целуются на улице 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Эта парочка — явно новые любимчики папарации! Джастин Бибер (24) и Хейли (21) чуть больше недели назад снова сошлись, и теперь они не расстаются ни на секунду. Сначала пара вместе отдыхала в Майами, теперь они каждый день ходят на свидания в Нью-Йорке (иногда и по два раза в день).
все слайды
Даже ходили слухи о помолвке: и у Джастина, и у Хейли были обручальные кольца. Оказалось, что это был прикол, чтобы разыграть прессу. Сегодня портал TMZ опубликовал видео, на котором Хейли и Джастин целуются прямо посреди парка в Бруклине. И, кажется, прохожие их совсем не смущают!
Правда, в Сети уверены, что этим бурным романом они лишь пытаются привлечь внимание своих бывших: в случае Джастина Селены (25), а Хейли — Шона Мендеса (19). «Да они все это на показ делают, чтобы ревность вызвать! Видно же! Обычно знаменитости сковываются и пытаются убежать от папарацци, а они всегда на виду. Это очень странно», — пишут в комментариях в Instagram.
все слайды
Даже если это так, то все старания Джастина напрасны! У Селены все прекрасно и без него: звезда сейчас отдыхает в Риме и выглядит очень счастливой.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/neugomonnye-dzhastin-biber-i-hejli-bolduin-tseluyutsya-na-ulitse/
Peopletalk: последние новости
За кого Селена Гомес выйдет замуж? Мама выдвинула требования! Hot or not? Канье Уэст выпустил новые Yeezy Boost! Зря била тату! Блэк Чайна рассталась со своим молодым бойфрендом
Женский форум  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Йовович показала плоскую грудь и небритые подмышки4
Названы «страшные» последствия отказа от курения34
«Юбку надеть забыла»: Лобода смутила нарядом62
Прощай, школа: звезды на выпускных фотографиях4
Женские недостатки, от которых мужчины без ума20
Видео
00:07
Настю Ивлееву застукали целующейся с рэпером
Звёзды
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
10:34
Обманы, в которые поверили целые страны
Психология
01:00
«Юбку надеть забыла»: Лобода смутила нарядом
Звёзды
02:46
Названы «страшные» последствия отказа от курения
Здоровье
08:21
Эти женщины обладают идеальной внешностью
Звёзды
00:15
Пригожин «подставил» дочь Валерии
Звёзды
00:18
В Сети осудили абсолютно обнаженную Толкалину
Звёзды Любовь
04:34
Названа самая главная вредина в мире
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение