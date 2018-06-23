Неугомонные! Джастин Бибер и Хейли Болдуин целуются на улице

Эта парочка — явно новые любимчики папарации! Джастин Бибер (24) и Хейли (21) чуть больше недели назад снова сошлись, и теперь они не расстаются ни на секунду. Сначала пара вместе отдыхала в Майами, теперь они каждый день ходят на свидания в Нью-Йорке (иногда и по два раза в день).

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Даже ходили слухи о помолвке: и у Джастина, и у Хейли были обручальные кольца. Оказалось, что это был прикол, чтобы разыграть прессу. Сегодня портал TMZ опубликовал видео, на котором Хейли и Джастин целуются прямо посреди парка в Бруклине. И, кажется, прохожие их совсем не смущают!

Правда, в Сети уверены, что этим бурным романом они лишь пытаются привлечь внимание своих бывших: в случае Джастина Селены (25), а Хейли — Шона Мендеса (19). «Да они все это на показ делают, чтобы ревность вызвать! Видно же! Обычно знаменитости сковываются и пытаются убежать от папарацци, а они всегда на виду. Это очень странно», — пишут в комментариях в Instagram.

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Даже если это так, то все старания Джастина напрасны! У Селены все прекрасно и без него: звезда сейчас отдыхает в Риме и выглядит очень счастливой.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/neugomonnye-dzhastin-biber-i-hejli-bolduin-tseluyutsya-na-ulitse/