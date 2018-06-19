Если у вас нету тачки, или Развивающий сенокос

Тачки-косилки, конечно же.

Часть первая — вступление

Посвящается мой пост всем, у кого нет такого счастья (или вы еще не были в гипермаркете ОБИ), поэтому покос производится триммерами. А что случается после покоса триммером, кроме отличной фигуры и накачанных мышц? Трава, трава, трава, грустно лежащая на месте поля боя с ней же. Но это не повод расстраиваться! От сенокоса, сеносбора и сеновала есть много пользы для здоровья, поэтому хватаем грабли, тачку, перчатки и куртку, и вперед к трудовым подвигам!

Часть вторая

Стремление к идеалу

С точки зрения поддержания хорошей физической формы сбор травы — это универсальный тренинг для всех групп мышц:

Берем в руки грабли. Крепко хватаем их и начинаем с тренировки пальцевых мышц. Таких нет? Не знаю, не знаю… попробуйте и после дня на уборке травы вы их точно у себя найдете. Заодно обнаружите и суставы. Главное, не отпускать грабли.

Правильный захват грабель

Наклон вперед с одновременным выкидыванием граблей к сену. Крепко сжимаем черенок граблей, не отпускаем! Этим упражнением разрабатываем мышцы брюшной полости. Напрягаем живот, зацепляем клок сена граблями.

Следующее упражнение:

Подтягивание сена к себе. Полунаклон вперед. Напрягаются мышцы пресса, бицепсы, трицепсы, спина и ноги. Тащим.

С каждым подходом увеличивается нагрузка. Клочки сена нужно тащить все дальше к стогу. Когда стог вырос в высоту, приступаем к следующему виду упражнений.

Закидывание сена наверх

Цепляем траву граблями и кидаем ее на стог. Из полунаклона резкое распрямление и махи руками с нагрузкой. Отличное упражнение для косых мышц спины и живота. Также прокачиваем руки. Если травы много, можно помогать себе ногами, пиная ее по направлению к стогу. Неплохой вариант для обучения строевому шагу, через лето тренировок не стыдно будет пройти с почетным караулом. Вы будете ровно и красиво выбрасывать ногу вперед, тянуть носок и ритмично-быстро шагать. Собрали траву в стога? Переходим к следующему этапу.

Бег с нагрузкой

Разрабатываем мышцы ног, рук и спины. Подгоняем к первому стогу тачку, перекидываем его туда. Я перегружаю руками, поэтому нужны перчатки и куртка. Без них вы пройдете курс иглоукалывания и, возможно, даже ядотерапии. А это не всем полезно, будьте осторожны! Правильно перекидывать сено вилами. Итак, нагрузили тачку, хватаем ее и энергично трусцой толкаем в нужном направлении. Работают мышцы спины. Постепенно разгоняясь, вы приобретете правильное ускорение. Тут главное — успеть затормозить. Не успели — ничего страшного!

Отработаем навыки правильного падения

Тачку не отпускаем и со всей силы дергаем ее к себе, одновременно падая всем телом назад. Быстро подныривайте под тачку, иначе сено накроет вас как океанская волна! Наконец-то, прикатив порцию сена, выгружаем его. Наклоняем тачку, брюшной пресс напрягается, бицепсы и пальцевые мышцы каменеют, опрокидываем тачку, расслабление. Обратно тачку можно и тащить, но лучше все-таки поставить обратно на колеса. Два дня подходов по десять циклов дают минус 4 кг, талию и общий высокий тонус. Проверено! Единственный минус — прийти тем же вечером на сеновал после такой тренировки вы вряд ли сможете))