Урок здоровья в День борьбы с наркоманией проведут на Зеленоградской

В понедельник, 25 июня, в Международный день борьбы с наркоманией, в Ховрине пройдет тематический урок здоровья «Не отнимай у себя завтра». Организаторами выступили ДТ «Ховрино» и ЦСПСиД «Западное Дегунино» филиал «Ховрино». В программе мероприятия — викторины, тематические фильмы и лекция.

— Из приведенных примеров ребята узнают, какое ужасное влияние оказывают сигареты, алкоголь и наркотики на юный организм, как меняется личность подростка, как портится его здоровье и жизнь в целом. Участникам расскажут о проблеме распространения наркомании в подростковой среде, о том, к чему ведёт употребление наркотических средств, даже тех, что считаются самыми «слабыми» и о том, как противостоять этому злу, — рассказали в ДТ «Ховрино».

Тематический урок пройдет по адресу: ул. Зеленоградская, д. 35, корп. 2. Начало в 15.00. (вт)