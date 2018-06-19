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Урок здоровья в День борьбы с наркоманией проведут на Зеленоградской
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Урок здоровья в День борьбы с наркоманией проведут на Зеленоградской 

Управа района Ховрино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Ховрино города Москвы
В понедельник, 25 июня, в Международный день борьбы с наркоманией, в Ховрине пройдет тематический урок здоровья «Не отнимай у себя завтра». Организаторами выступили ДТ «Ховрино» и ЦСПСиД «Западное Дегунино» филиал «Ховрино». В программе мероприятия — викторины, тематические фильмы и лекция.
— Из приведенных примеров ребята узнают, какое ужасное влияние оказывают сигареты, алкоголь и наркотики на юный организм, как меняется личность подростка, как портится его здоровье и жизнь в целом. Участникам расскажут о проблеме распространения наркомании в подростковой среде, о том, к чему ведёт употребление наркотических средств, даже тех, что считаются самыми «слабыми» и о том, как противостоять этому злу, — рассказали в ДТ «Ховрино».
Тематический урок пройдет по адресу: ул. Зеленоградская, д. 35, корп. 2. Начало в 15.00. (вт)
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