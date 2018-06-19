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Кудрявцева продемонстрировала подписчикам изменившуюся фигуру
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Кудрявцева продемонстрировала подписчикам изменившуюся фигуру 

WomanHit.ru 45 минут назад
Фото: WomanHit.ru
Уже в конце августа Лера Кудрявцева должна родить второго ребенка. Недавно она вышла в декретный отпуск и перестала появляться на светских мероприятиях. Несколько часов назад на личной странице «Инстаграма» она поделилась свежим фото из клиники лазерной косметологии.
На снимке Кудрявцева запечатлена в голубом платье с завышенной талией и кроссовках. Многие пользователи отметили в комментариях, что не видят существенных изменений в ее фигуре, несмотря на такой внушительный срок беременности.
А на прошлой неделе теледива пришла поддержать супруга Игоря Макарова на один из матчей. Серию кадров с этого мероприятия пара опубликовала в своих микроблогах. Тут же фолловеры писали, что Лера выглядит свежо, но слегка поправилась, что, как правило, свойственно ее нынешнему «положению».
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