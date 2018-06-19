Отечественная картошка нужнее покупателям, чем продавцам

Почему крупные торговые сети России отказываются закупать отечественный картофель? На этот вопрос в эфире телеканала «МИР 24» ответил Кирилл Лашин , руководитель аналитического отдела Национального плодоовощного союза.

Кирилл Лашин: Говорят, отечественный картофель плохой — не мытый, из хранилищ невысокого качества. К весенне-летнему периоду он потерял свои качества. Зачем его брать, когда есть молодой импортный?

— Специалисты говорят, что мытый картофель менее полезен…

Кирилл Лашин: Все зависит от того, как мыть, какие технологии при этом применять. Но в сыром немытом картофеле, конечно, больше полезных свойств.

— С апреля по июль ритейлеры торгуют картофелем из Египта, Израиля, Азербайджана. По цене он разве не дороже российского?

Радость вегетарианца

Как приготовить экологическую еду Кирилл Лашин: Выходит чуть дороже. Можно говорить о том, что, не принимая к продаже отечественный картофель, торговые сети вынуждают наших потребителей переплачивать.

— Покупатели берут отечественный картофель, потому что он дешевле. Разве это не выгодно? Это же обороты, объемы.

Кирилл Лашин: К весенне-летнему периоду остается совсем немного качественной картошки, и торговым сетям не хочется возиться с таким картофелем, который не обладает таким товарным видом, как у раннего импортного картофеля. Это вопрос прибыли. К июню в хранилищах уже практически ничего нет. В последнее время ситуация немного выправилась, мы ввели около 500 тыс. тонн единовременного хранения — построили по последнему слову техники самые качественные картофелехранилища, в которых теперь есть достаточные объемы картофеля, чтобы покрыть потребность в весенний период.

— Но оттуда тоже не берут?

Кирилл Лашин: В этом сезоне мы столкнулись с такой проблемой, что торговые сети по привычке оценивают и такой картофель как продукт низкого качества.

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