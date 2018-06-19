Рабочее место: Александр Зимин, управляющий партнер венчурного фонда NP Capital

Из чего состоит ваш рабочий день

Просыпаюсь в 06:30–07:00 без будильника. Будни начинаются со спорта — в зависимости от дня недели это кроссфит, бокс, плавание или бег. Потом завтракаю с партнерами по бизнесу или командой фонда, часто с ребятами из проектов, ищущих финансирование, а иногда просто с интересными людьми из разных индустрий. На мой взгляд, деловой завтрак — очень эффективный инструмент: в неформальной обстановке можно более открыто общаться, обсуждать с командой те вопросы, которые не поднимаются в офисе, мыслить креативнее и находить оригинальные решения вместе с партнерами.

С 10:00 я на работе — либо в офисе, либо на встречах. Часто задерживаюсь в офисе до позднего вечера. Но после 17:00 стараюсь уделять время саморазвитию: чтению книг, посещению различных мероприятий.

Какие рабочие задачи вы решаете

Мы работаем с компаниями, которые должны показать кратный рост за очень короткий период, и поиск таких проектов — кропотливая работа. В NP Capital три управляющих партнера, у каждого из которых своя экспертиза, уникальный опыт. Задачи распределяются, исходя из компетенций.

Управляющие партнеры NP Capital

Моя зона ответственности — отношения с инвесторами, pipeline проектов, все внутренние процессы фонда: аналитика, отчетность, новостной фон. Также я активно работаю с нашими портфельными компаниями, так как, помимо финансирования, мы предоставляем проектам экспертизу по недостающим компетенциям их команды: от финансового менеджмента, продуктовых и технологических задач до выстраивания внутренних бизнес-процессов и антикризисного управления.

Как вы управляете своим временем и командой

Со временем бывает сложно: это ресурс, которого всегда не хватает. Я люблю порядок, системность и четкое планирование: это спасает от авралов и стресса. На такой же подход стараюсь настраивать команду.

Ключевой момент в работе нашей команды — самоорганизация и самоконтроль. У нас нет деления на начальников и подчиненных, поэтому и управляющие партнеры, и стажеры имеют возможность высказывать и отстаивать свое мнение. Команды в венчурных фондах обычно совсем небольшие, а бизнес строится на доверии. Свободные доверительные отношения должны быть и в команде, и в отношениях с инвесторами и портфельными компаниями.

Что помогает фокусироваться на делах

Когда ты берешься за какое-то дело, довести его до конца — твоя ответственность. Это очень важное качество в бизнесе, и его нельзя привить — только развивать самостоятельно и подавать пример окружающим. Фокусироваться на делах мне помогают именно ответственность и желание достигать поставленных перед собой целей.

Кроме того, выручает стандартная система ведения дел: приоритизация задач и четкий план на день, неделю и так далее.

Топ-5 приложений, которыми вы пользуетесь чаще всего

Telegram. Это лучший мессенджер! Использую его как для работы, так и для личного общения.

Trello. У каждого в нашей команде свое расписание и план встреч, а это отличный онлайн-сервис для совместной работы: помогает контролировать выполнение задач и не тратить время на бесконечные планерки.

«Яндекс. Почта». Отдаю ей предпочтение из-за удобного агрегатора, который позволяет работать сразу с несколькими аккаунтами.

Evernote и Wunderlist — незаменимые сервисы для хранения и систематизации информации, а также для быстрой фиксации всего важного на ходу, чтобы ничего не забыть.

Банковские приложения. Только потому, что банки еще не в мессенджерах. Но скоро это несовершенство будет исправлено, я уверен.

Как вы переключаетесь с работы на отдых и наоборот

Переключиться всегда помогает смена деятельности, обстановки, картинки вокруг. От банального «выйти из офиса на улицу, прогуляться или заняться спортом» до смены локации, коротких путешествий, спонтанных активностей с друзьями или семьей.

Если деятельность приносит удовольствие, отдыха от работы не требуется. Все мы помним знаменитое высказывание Конфуция: «Найди себе дело по душе и тебе не придется трудиться ни одного дня в жизни». А лучшим способом перезагрузки является время, проведенное с любимой женой и моими двумя сыновьями.

Что вас вдохновляет

В детстве я активно занимался единоборствами, и меня во многом вдохновлял Брюс Ли . На мой взгляд, становление личности происходит через преодоление себя в детстве. Стараюсь всегда помнить высказывание Ли: «Единственный способ стать бессмертным — прожить жизнь, достойную памяти».

Для поиска новых идей иногда полезно обратиться к истории. Очень интересны примеры российских дореволюционных предпринимателей и меценатов: Саввы Морозова , купцов Елисеевых, Павла Третьякова , Николая Путилова. Их стратегическое мышление, понимание рынка, бизнес-процессов и маркетинга поражает: им удавалось создавать империи, притом что инструменты для ведения бизнеса (компьютеры, ПО, телефоны, калькуляторы и пр.) отсутствовали.

В целом меня вдохновляют люди, путешествия, книги. Периодическая смена обстановки, живое общение с новыми и очень разными людьми, чтение интересных книг — это самая большая пища для мозга и новых идей, самый большой источник ответов на все вопросы. Путешествия — это еще и лучший способ по-новому взглянуть на жизнь. Я хочу посетить все страны миры, пересечь Атлантику и покорить Эверест.

3 главных урока, которые вы получили на руководящей должности

Быть честным с самим собой и своими сотрудниками

Быть справедливым

Не ждать от людей большего

Фото: пресс-служба NP Capital.

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