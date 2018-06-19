Омские молодожены осаждают ЗАГСы из-за красивых дат

Влюбленные штурмуют омские ЗАГСы в надежде скрепить себя узами брака в особенные даты. Только за сегодняшний день на 18.08.18 было подано сто заявлений. Наплыв брачующихся в городских ЗАГСах ждут в августе, ведь в последний летний месяц будет сразу две красивые даты — 08.08.2018 и 18.08.2018. Чтобы записаться на регистрацию брака на 18.08.2018 года, омичам сегодня пришлось отстоять огромную очередь.

В Управлении ЗАГС Главного государственно-правового управления Омской области ИА «Омск Здесь» сообщили, что на эти даты почти не осталось свободных мест.

— На сегодняшний день на 8 августа подано 89 заявлений: 17 в Кировском, 15 — в Ленинском, 15 — Октябрьском, и по 21 в Советском и центральном ЗАГСах, — отметили в Управлении, — Сегодня начался прием заявлений на 18 августа, и так как эта дата выпала еще и на любимый для брачующихся день, субботу, в ЗАГСы было подано за день сто заявлений. 20 в Кировском округе, 18 — в Ленинском, 11 — Октябрьском, 28 — в Советском и 23 в Центральном округах. В Советском ЗАГСе уже нет свободного времени на 18 августа, несмотря на то, что там два зала.

Такой ажиотаж связан с тем, что цифра восемь похожа на перевернутый знак бесконечности, поэтому некоторые пары считают, что такая символика поможет укрепить их союз. Однако омичей призывают не создавать ажиотажа, так как по статистике разводов в красивые даты ничуть не меньше, чем в обычные дни. Так, например, из тех пар, которые заключили брак 08.08.08, больше 30% развелись.