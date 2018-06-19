Секс с иностранцами не рекомендован

Депутат Государственной думы Тамара Плетнева обратилась к российским девушкам с просьбой не вступать в связь с иностранцами, приехавшими на чемпионат мира по футболу.

— Такие напутствия должны давать родители, лучше всего — матери. Молодые девушки вряд ли будут слушать постороннего, будь он хоть трижды депутатом. Кроме того, приезжают ведь и очень красивые мужчины. В девушках просыпается чувственная сторона, и никакие увещевания остановить это не смогут. В этом плане к чемпионату следует относиться как к стихийному бедствию. Нужно готовиться и знать, что оно случится. Этот тайфун обязательно будет — ничего не поделаешь. И оставит, как и всякое стихийное бедствие, определенные «жертвы». Но если уж совсем невтерпеж, то хотя бы пусть не забывают о средствах контрацепции — взрослые ведь люди, в конце концов.

Ирина Айриянц, сексолог:

— Такого рода выступления государственные чиновники себе позволять не должны. Это шовинистическое высказывание. На государственном уровне оно передаваться в эфир не должно! Тем более если депутат представляет политическую партию! Идея о том, что русские девушки должны «смешиваться» только с представителями своей национальности и расы — это дикость и дискриминация! Подобные высказывания неприемлемы в современном обществе. Если же это личное мнение, то пусть держат его при себе. А что касается пользы или вреда от таких связей, то медики давно уже согласились с тем, что смешение таких «дальних» генов ведет только к улучшению генофонда.

Андрей Ратников, абитуриент:

— Абсолютно правильное предложение! Девушки сейчас избалованные и привередливые — так их воспитало современное общество. И из-за иностранцев, которые кажутся им наиболее выгодным вариантом, на соотечественников даже не смотрят. С этим преклонением перед Западом нужно что-то делать. Иначе русская культура и народ будут вырождаться.

Елена Купцова, домохозяйка:

— Скорее всего, у той женщины, которая выступила с такой просьбой, в личной жизни не все сложилось, и теперь она хочет также «утопить» остальных девушек. Молодость быстро проходит, и отношения с иностранцем — это хороший шанс уехать за рубеж, побывать в другой стране. А может, и счастье сложится. Любовь ведь границ не знает. Такое бывает только раз, и от чемпионата нужно получать все возможные впечатления, и сексуальные тоже!

— Я слышал, что из-за этого предложения поднялась волна негатива. Реакция понятна: уважаемый, казалось бы, человек, глава думского комитета, выступает с предложениями, которые подошли бы полуграмотной бабушке с завалинки. Но бабушке это простительно, а депутату — нет. Конечно, я понимаю мотивы: она боится повторения ситуации Всемирного фестиваля молодежи и студентов в 1957 году, когда родилось множество детей от иностранцев. Но сейчас не 1957 год. У молодежи появилось понимание свободы, они уже способны сами решить, с кем им спать. И без чемпионата есть множество случаев, когда сибирские девушки, например, выходят замуж за китайцев.