«Хочется дать денег на дизайнера»: блогер Варламов не смог разобраться в схеме калининградского транспорта

Популярный блогер Илья Варламов предложил собрать деньги для дизайнера, который нарисует понятную схему движения общественного транспорта Калининграда. Об этом он написал на своём сайте во вторник, 19 июня.

Во время недавнего визита столичный гость, инспектирующий города ЧМ-2018, увидел указанную схему на остановках и не смог разобраться в ней.

"Интересно, есть ли в мире хоть один человек, который смог бы понять эту схему? Какое убожество… Хочется дать денег мэрии Калининграда на дизайнера. Не, ребят, серьёзно, давайте скинемся и сделаем им хорошую схему? Я готов поучаствовать организацией процесса и деньгами. А то стыдно за Калининград", — написал блогер.

Схему движения общественного транспорта отрисовали в 2016 году после формирования новой маршрутной сети. Поначалу её раздавали на остановках всем желающим. С началом ЧМ отпечатанную схему вновь стали использовать, чтобы помочь приезжим разобраться с калининградскими автобусами, трамваями и троллейбусами.

Два года назад эксперты положительно оценили представленную на одной карте маршрутную сеть города.