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Правда ли, что в СССР мыло делали из собак
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Правда ли, что в СССР мыло делали из собак 

Умная 1 час назад
Фото: Умная
Слух о том, что бродячих собак пускали на производство хозяйственного мыла, активно муссировался гражданами Советского Союза. Именно поэтому сотрудников специальных служб, занимающихся отловом безнадзорных животных, боялись и ненавидели даже дети. Однако на самом ли деле собак в СССР пускали на мыло?
Животные жиры
Состав хозяйственного мыла не меняется уже много лет. Согласно ГОСТу 30266-95, основу мыла составляют щелочи и жирные кислоты животного жира (ГОСТ 30266-95, 4.3 Требования к сырью и вспомогательным материалам). Проценты, указанные на бруске, и являются показателями содержания этих самых жирных кислот: 72%, 70% и 65% (ГОСТ 30266-95, 4.5 Маркировка). Что же такое животные жиры и как их получают?
Согласно «Большой Советской энциклопедии», животные жиры — это продукт, получаемый из тканей животных. В качестве примера в данном издании приводятся говяжий и бараний жиры. Кроме того, в энциклопедии говорится и о жидких животных жирах, которые входят в состав тканей морских млекопитающих и рыб. Ни о каких домашних животных, в частности о собаках, в статье не упоминается.
Журналистское расследование
На радио «Спутник FM» в Уфе существует проект под названием «Лиля ищет правду», которым руководит журналистка Лилия Шакирова. Основной целью данного проекта является опровержение слухов и домыслов, которыми на сегодняшний день переполнен интернет. В поисках ответа на вопрос, правда ли, что из собак делали (и делают до сих пор) основу для хозяйственного мыла, Шакирова вместе с коллегами позвонила на несколько заводов, специализирующихся на производстве подобных средств.
Сотрудники предприятий заверили журналистов, что при изготовлении мыла действительно используются животный жир, но не собачий, а говяжий и свиной. Эксперты рассказали, что собачий жир не годится для производства хозяйственного мыла. Но даже если бы он и подходил, то у собак его не так много, как требуется. А потому убытков при использовании собачьего сырья было бы больше, чем при использовании свиного или коровьего.
Борьба с бродячими животными
Таким образом слух о том, что именно собаки использовались для производства мыла, не нашел своего подтверждения. Откуда же появились подобные домыслы? Скорее всего, они были связаны с активной борьбой советских властей с бродячими животными, а точнее с распространяемыми ими заболеваниями. Все бесхозные кошки и собаки подлежали отлову и уничтожению. Причем, простые граждане могли на этом даже подзаработать. К примеру, за бродячую собаку можно было получить около 1 рубля. Возможно, именно поэтому и родился слух о мыловарении из домашних животных.
Одним из первых документов, направленных на устранение бешенства, является постановление от 01.10.1928 «О мероприятия по борьбе с бешенством собак». В пункте 2 данного документа говорится, что все отловленные собаки подлежат уничтожению. Ни о каком использовании их тканей для производства мыла не упоминается. Однако уже в 3-м пункте постановления говорится: «В местностях, где имеются утилизационные заводы и специальные заведения, трупы уничтоженных собак подлежат направлению в эти заведения для утилизации их с промышленной целью». Что это за промышленная цель, в документе не указывается.
Сообщение Правда ли, что в СССР мыло делали из собак появились сначала на Умная.
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