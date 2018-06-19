5 ключевых навыков менеджера по продукту

Я верю, что за каждым успешным продуктом стоит человек, который без устали над ним работал и руководил командой по его разработке. Кто-то, кто успешно объединил дизайн с инженерными навыками, дабы решить реальные проблемы клиента так, как этого требуют потребности и цели бизнеса.

Обычно этот человек — менеджер по продукту. Я понимаю, что нет какого-то волшебного способа, который поможет вам стать успешным менеджером по продукту. Но я считаю, что какими-то ключевыми качествами он должен обладать. К сожалению, многие менеджеры их игнорируют и, возможно, именно поэтому на рынке так много плохих и слабых продуктов.

Я считаю, что менеджер по продукту должен быть вторым по важности и квалификации человеком в компании. Его задача — собрать группу людей, которую заботит конечный результат, а не сама работа. Ведь именно от результата зависит успех компании.

«Если продукт стал успешным, значит все в команде сделали то, что нужно. Но если он проваливается, то во всем виноват менеджер по продукту», — сказал Марти Каган в своей книге «На крючке. Как создавать продукты-хиты».

Забавно, что каждый может быть отличным менеджером по продукту, даже если вы дизайнер, инженер или маркетолог. Главное, чтобы у вас были следующие качества.

Вы знаете своего клиента лучше остальных

Не знаю, как вам удастся узнать его настолько хорошо — может, вы сводите его на свидание, купите ему пива или женитесь на нем. Но вы должны знать о своем клиенте все: его проблемы, желания, образ мышления, жизни, работы и методы принятия решения.

Все это очень важно, поскольку влияет на принятие решений как каждый день, так и в долгосрочной перспективе. Ваши действия определяет не генеральный директор, не инженеры или дизайнеры, а клиент. Вы не должны забывать о клиенте ни на секунду.

Вы знаете свой бизнес, как свои пять пальцев

Разве это не про генерального директора? Не только. Успешные менеджеры по продукту должны понимать, как устроен бизнес и какую роль в нем играет их продукт.

Вам нужно знать сотрудников из каждого отдела и понимать, как они работают. Хороший менеджер по продукту умеет убедить остальных, что является правильным, поймет все ограничения и докажет, что хочет всячески помочь и добиться наилучших результатов.

Вы — главный специалист в своей области

Вы в курсе всех соответствующих трендов и технологий и знаете поведение и ожидания клиентов. Вы разбираетесь во всем настолько хорошо, что можете даже написать книгу о своей работе.

Конкуренты? Вы знаете о них все, но не позволяете знаниям вас отвлекать. Последнее очень важно. В одной из своих статей я говорил, что довольно часто компании проваливаются из-за того, что перестают слушать клиентов и начинают копировать конкурентов.

Вы можете легко сказать, сколько человек сегодня отписалось или подписалось на ваш продукт

Некоторые современные компании и стартапы считают, что менеджер по продукту должен свободно работать с данными и аналитикой. От человека на этой должности ждут математических способностей. В первую очередь вам нужны данные, которые расскажут вам, что делают с продуктом ваши клиенты.

Большинство менеджеров по продукту начинают свой день с изучения данных о том, что случилось за прошедшие 24 часа. Они смотрят на продажи, использование, степень удовлетворенности клиента, результаты A/B тестов. При этом важно не поручать это дело помощнику или сотрудникам аналитического отдела. Вам ведь нельзя упускать важные детали о своих клиентах. Вы должны знать все, чтобы видеть общую картину.

Вы — изобретатель, который не боится рисковать

Машинное обучение, искусственный интеллект, виртуальная и дополненная реальность, голосовое управление — все это не однодневные треды, они будут актуальны всегда. Вам необходимо научиться адаптироваться, экспериментировать, рисковать и не бояться ошибок, когда вы пробуете что-то новое.

Если вас не радуют перспективы изучить все эти новые технологии вместе с командой, то, возможно, вам стоит задуматься о выборе своей профессии. Все-таки для менеджера по продукту важна страсть к продуктам. Ей невозможно обучиться, она просто должна у вас быть.

Разве все это не качества генерального директора?

Менеджер по продукту — это по сути генеральный директор продукта. И быть им нелегко. Я знаю это по собственному опыту.

Менеджер по продукту должен обеспечить бизнес-результат, а не просто определить, каким будет продукт. Поэтому он обязан разбираться во всех аспектах бизнеса — финансовом, маркетинговом, юридическом и так далее. Вы должны понимать, как продукт повлияет на бизнес и людей из вашей команды и за ее пределами.

Если вы будете заниматься своим делом только в рабочее время, выйдет мало толку. Вы должны посвятить ему все свое время. Менеджер по продукту должен быть одним из самых влиятельных специалистов в компании.

А как же эмпатия и навыки общения?

Я не стал включать их в список, потому что считаю, что они должны быть у вас по умолчанию. Когда вы работаете с технологиями, не стоит забывать и про человеческие качества.

Вы должны поддерживать надежные рабочие отношения со всеми участниками проекта и бизнес-партнерами. Вам нужно убедить их в следующем:

Вы понимаете их условия и ограничения.

Вы предоставите им решения, которые будут работать в рамках этих ограничений.

Старайтесь развивать крепкие рабочие отношения со своей командой — и ее члены станут вашей семьей, которая будет вас поддерживать на протяжении всего пути.

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