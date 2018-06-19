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Плетнёва предложила отмечать День отца в России на федеральном уровне
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Плетнёва предложила отмечать День отца в России на федеральном уровне 

Парламентская газета 56 минут назад
Фото: Парламентская газета
В России может появиться новый общенациональный праздник — День отца, который будет отмечаться в конце октября.
Соответствующий законопроект об учреждении нового праздника направила на рассмотрение Госдумы председатель Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва (КПРФ).
«Установить в Российской Федерации праздник — День отца — и отмечать его в последнюю субботу октября», — говорится в законопроекте, текст которого имеется в распоряжении «Парламентской газеты».
В случае принятия закон вступит в силу со следующего года.
В пояснительной записке к инициативе подчёркивается, что День отца ежегодно отмечается в субъектах Федерации в последнюю субботу октября и в этот день традиционно происходит награждение почётным знаком «За верность отцовскому долгу».
При этом на федеральном уровне этот праздник не закреплён, что, по мнению Плетнёвой, является серьёзным законодательным пробелом.
«В целях привлечения внимания общественности к значимости роли отца в воспитании подрастающего поколения, поднятия престижа отцовства, укрепления статуса отца и мужчин в семье и обществе необходим общероссийский праздник — День отца — праздник мужества, патриотизма, отцовского долга», — уверена парламентарий.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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