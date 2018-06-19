Провал дня: сильно похудевшая Хлоя Морец надела «бабушкину» блузу с пижамными штанами

21-летняя Хлоя Грейс Морец постоянно борется с лишним весом — однако, похоже, на этот раз вместе с килограммами ее покинуло чувство стиля.

После расставания с Бруклином Бекхэмом Хлоя Грейс Морец стремительно набрала вес, потере былых форм способствовала и пауза в съемках. Но теперь Хлоя снова на коне: на лице у девушки опять проступили высокие скулы, а ноги постройнели и перестали рваться наружу из брюк. Правда, как раз с брюками, а заодно и с блузой, на посещенном Хлоей недавно французском кинофестивале «Елисейские поля» вышла незадача: верх этого образа актрисы выглядит так, будто его вытащили из бабушкиного комода, а низ, кажется, пришел из ящика для пижам.

Завершают странный look мягкие зеленые босоножки. В соцсетях поклонники актрисы хором высказывают предположение, что она одевалась в темноте — и она с этим почти наверняка согласна, потому что в Instagram актрисы такого образа не найти. На последнем на данный момент фото на своей странице Хлоя Грейс Морец демонстрирует стройные ноги в мини-платье:

А как тебе этот модный выбор Хлои? Оделась бы так на вечеринку?

Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!

Фото:Instagram, East News / Berzane Nasser/ABACA