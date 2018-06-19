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Провал дня: сильно похудевшая Хлоя Морец надела «бабушкину» блузу с пижамными штанами
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Провал дня: сильно похудевшая Хлоя Морец надела «бабушкину» блузу с пижамными штанами 

WMJ.ru 25 минут назад
Фото: WMJ.ru
21-летняя Хлоя Грейс Морец постоянно борется с лишним весом — однако, похоже, на этот раз вместе с килограммами ее покинуло чувство стиля.
После расставания с Бруклином Бекхэмом Хлоя Грейс Морец стремительно набрала вес, потере былых форм способствовала и пауза в съемках. Но теперь Хлоя снова на коне: на лице у девушки опять проступили высокие скулы, а ноги постройнели и перестали рваться наружу из брюк. Правда, как раз с брюками, а заодно и с блузой, на посещенном Хлоей недавно французском кинофестивале «Елисейские поля» вышла незадача: верх этого образа актрисы выглядит так, будто его вытащили из бабушкиного комода, а низ, кажется, пришел из ящика для пижам.
Завершают странный look мягкие зеленые босоножки. В соцсетях поклонники актрисы хором высказывают предположение, что она одевалась в темноте — и она с этим почти наверняка согласна, потому что в Instagram актрисы такого образа не найти. На последнем на данный момент фото на своей странице Хлоя Грейс Морец демонстрирует стройные ноги в мини-платье:
А как тебе этот модный выбор Хлои? Оделась бы так на вечеринку?
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Фото:Instagram, East News / Berzane Nasser/ABACA
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