Ещё
В Гусеве пошла под суд врач-акушер, обвиняемая в смерти младенца
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Гусеве пошла под суд врач-акушер, обвиняемая в смерти младенца 

Клопс.Ru 20 минут назад
Фото: Клопс.Ru
В суд передано обвинительное заключение в отношении врача-акушера Гусевской ЦРБ, которую обвиняют в смерти новорожденного ребёнка. Об этом «Клопс» сообщил адвокат Антон Самоха, представляющий интересы матери умершего малыша.
Медик из Гусева обвиняется в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей"). По версии следствия, врач более 19 часов не принимала роды у калининградки Анастасии Егоровой и не сделала кесарево сечение. В результате новорожденный мальчик получил несовместимые с жизнью травмы и скончался через несколько месяцев от множества осложнений.
Два с половиной года потерпевшая добивалась возбуждения и расследования уголовного дела. На днях обвинительное заключение подписал прокурор Черняховского района. В документе отмечается, что до родов Егорова чувствовала себя нормально и в полном объёме получала медпомощь.
Предполагается, что ошибки и нарушения, которые привели к смерти ребёнка, были допущены врачом после поступления роженицы в Гусевскую ЦГБ. В частности, доктор не вела записи об истории родов, не составила план их ведения, вовремя не установила диагнозы, неадекватно оценила родовую деятельность пациентки, не мониторила состояние плода. Также эксперты указывают на то, что назначения врача не соответствовали отметкам об их выполнении акушеркой, а некоторые препараты, назначенные пациентке, вообще не использовались.
В результате неправильной тактики ведения родов возникла внутриутробная асфиксия плода. Это привело к поражению головного мозга младенца, развитию тяжёлых осложнений и его смерти. В то же время эксперты отмечают, что в случае кесарева сечения ребёнок родился бы здоровым.
"Дело было возбуждено лишь через год, после огласки этой истории в СМИ. Было проведено множество сложных экспертиз. В ближайшем будущем мы намерены подать иски о компенсации морального вреда к виновному лицу и органам здравоохранения", — говорит Антон Самоха.
Историю мамы, потерявшей новорожденного малыша, «Клопс» рассказывал в 2016 году. Медики прокололи роженице плодный пузырь, а через 20 часов после схваток и безуспешных попыток женщины родить давили на живот пациентки. Малыш, страдавший рядом патологий, прожил всего пять месяцев.
Клопс.Ru: последние новости
"Хочется дать денег на дизайнера": блогер Варламов не смог разобраться в схеме калининградского транспорта В Калининграде из окна выбросили кота-сфинкса, мешавшего хозяевам криками Калининградские волонтёры просят помощи на лечение пса, которому неизвестные выжгли глаза
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«После его измены хочу лечь и умереть»48
Кристина Асмус удивила пикантным фото из ванной5
Горе сплотило семью Павла Прилучного18
Сексуальные и ужасные: звезды открыли пляжный сезон14
Звезды без макияжа: кто хуже
Видео
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
03:30
Глюк'oZa: «Половину моих друзей посадили или убили»
Звёзды
00:51
Изуродованную Корикову утешают после съемок
Звёзды
00:46
Волочкова едва прикрылась букетом
Звёзды
00:52
Водонаеву пристыдили за пикантное фото
Звёзды
01:00
Сябитова рассказала о сексе в 45
Звёзды
10:27
Язык тела выдаст все, что вы хотите скрыть
Психология
10:28
Звезды без макияжа: кто хуже
Красота Звёзды
08:47
Опасности, которые ожидают моделей
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение