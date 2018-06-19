В Гусеве пошла под суд врач-акушер, обвиняемая в смерти младенца

В суд передано обвинительное заключение в отношении врача-акушера Гусевской ЦРБ, которую обвиняют в смерти новорожденного ребёнка. Об этом «Клопс» сообщил адвокат Антон Самоха, представляющий интересы матери умершего малыша.

Медик из Гусева обвиняется в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей"). По версии следствия, врач более 19 часов не принимала роды у калининградки Анастасии Егоровой и не сделала кесарево сечение. В результате новорожденный мальчик получил несовместимые с жизнью травмы и скончался через несколько месяцев от множества осложнений.

Два с половиной года потерпевшая добивалась возбуждения и расследования уголовного дела. На днях обвинительное заключение подписал прокурор Черняховского района. В документе отмечается, что до родов Егорова чувствовала себя нормально и в полном объёме получала медпомощь.

Предполагается, что ошибки и нарушения, которые привели к смерти ребёнка, были допущены врачом после поступления роженицы в Гусевскую ЦГБ. В частности, доктор не вела записи об истории родов, не составила план их ведения, вовремя не установила диагнозы, неадекватно оценила родовую деятельность пациентки, не мониторила состояние плода. Также эксперты указывают на то, что назначения врача не соответствовали отметкам об их выполнении акушеркой, а некоторые препараты, назначенные пациентке, вообще не использовались.

В результате неправильной тактики ведения родов возникла внутриутробная асфиксия плода. Это привело к поражению головного мозга младенца, развитию тяжёлых осложнений и его смерти. В то же время эксперты отмечают, что в случае кесарева сечения ребёнок родился бы здоровым.

"Дело было возбуждено лишь через год, после огласки этой истории в СМИ. Было проведено множество сложных экспертиз. В ближайшем будущем мы намерены подать иски о компенсации морального вреда к виновному лицу и органам здравоохранения", — говорит Антон Самоха.

Историю мамы, потерявшей новорожденного малыша, «Клопс» рассказывал в 2016 году. Медики прокололи роженице плодный пузырь, а через 20 часов после схваток и безуспешных попыток женщины родить давили на живот пациентки. Малыш, страдавший рядом патологий, прожил всего пять месяцев.