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В Зауралье мужчина смастерил бензопиломобиль
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В Зауралье мужчина смастерил бензопиломобиль 

Уральский меридиан 17 минут назад
Фото: Уральский меридиан
Житель города Шумиха похвастался необычным изобретением — бензопиломобилем. Посмотрев во всемирной паутине идею, 41-летний мужчина «скрестил» скоростной велосипед и бензопилу «Дружбу-4» и смастерил транспортное средство, которое вполне может стать конкурентом велосипеду и даже мопеду
Стоит отметить, что специального профильного образования у изобретателя нет. Сейчас он трудится обычным грузчиков в магазине электротехники. Также известно, что чудо техники мужчина собрал за один день, а вот совершенствовать пришлось две-три недели.
Фото Курган.ру
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