В Зауралье мужчина смастерил бензопиломобиль

Житель города Шумиха похвастался необычным изобретением — бензопиломобилем. Посмотрев во всемирной паутине идею, 41-летний мужчина «скрестил» скоростной велосипед и бензопилу «Дружбу-4» и смастерил транспортное средство, которое вполне может стать конкурентом велосипеду и даже мопеду

Стоит отметить, что специального профильного образования у изобретателя нет. Сейчас он трудится обычным грузчиков в магазине электротехники. Также известно, что чудо техники мужчина собрал за один день, а вот совершенствовать пришлось две-три недели.

Фото Курган.ру