Ультрамодная мертвая блогерша Скелли: стеб над хипстерами и не только

Последнее время в сети набирает популярность инстаграм селебрети-блогерши по имени Скелли. Однако есть один нюанс. Скелли представляет собой обычный пластиковый скелет, правда, очень модный.

Скелли много путешествует, загорает на пляже, примеряет на себя дизайнерскую одежду, занимается йогой и даже пародирует звезд.

Здесь и далее фото @omgliterallydead

Ее аккаунт высмеивает современное поколение модных хипстеров, бьюти-блогеров и прочих знаменитостей в инстаграме с целью показать, насколько внешняя оболочка для них важнее внутренней составляющей.

Создательница Скелли — 33-летняя девушка Дана, и она работает на Netflix . В беседе с изданием Metro Дана признается, что некоторые люди не всегда спокойно реагируют на скелет в общественных местах.

«Это так странно, ходить со скелетом на обед и встречать людей, которые настолько сильно им впечатлены, что сразу просят сделать фото. Это еще и сюрреалистично, потому что они не видят в происходящем ничего абсурдного. Они просто взволнованы и любят нашу пластиковую декорацию на Хэллоуин, подписываясь на нее в соцсетях», — подчеркнула девушка.

Иногда образу жизни Скелли действительно можно позавидовать. На фотогеничных снимках она ждет свой веганский стейк из тофу, рекламирует водку или плавает в бассейне в разгар рабочей недели.

Остальные фотографии приключений Скелли смотрите в нашей галерее: