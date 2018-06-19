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Ультрамодная мертвая блогерша Скелли: стеб над хипстерами и не только
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Ультрамодная мертвая блогерша Скелли: стеб над хипстерами и не только 

PlayboyRussia.com 1 час назад
Фото: PlayboyRussia.com
Последнее время в сети набирает популярность инстаграм селебрети-блогерши по имени Скелли. Однако есть один нюанс. Скелли представляет собой обычный пластиковый скелет, правда, очень модный.
Скелли много путешествует, загорает на пляже, примеряет на себя дизайнерскую одежду, занимается йогой и даже пародирует звезд.
Здесь и далее фото @omgliterallydead
Ее аккаунт высмеивает современное поколение модных хипстеров, бьюти-блогеров и прочих знаменитостей в инстаграме с целью показать, насколько внешняя оболочка для них важнее внутренней составляющей.
Создательница Скелли — 33-летняя девушка Дана, и она работает на Netflix. В беседе с изданием Metro Дана признается, что некоторые люди не всегда спокойно реагируют на скелет в общественных местах.
«Это так странно, ходить со скелетом на обед и встречать людей, которые настолько сильно им впечатлены, что сразу просят сделать фото. Это еще и сюрреалистично, потому что они не видят в происходящем ничего абсурдного. Они просто взволнованы и любят нашу пластиковую декорацию на Хэллоуин, подписываясь на нее в соцсетях», — подчеркнула девушка.
Иногда образу жизни Скелли действительно можно позавидовать. На фотогеничных снимках она ждет свой веганский стейк из тофу, рекламирует водку или плавает в бассейне в разгар рабочей недели.
Остальные фотографии приключений Скелли смотрите в нашей галерее:
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