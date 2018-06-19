«Вы понимаете, что такое 33 сантиметра!?» ‐ москвич мечтает уменьшить свой половой орган

Роман по‐своему несчастлив ‐ он считает, что у него слишком большой пенис, и считает это скорее недостатком, нежели достоинством. В поисках врача, который согласится сделать ему операцию по уменьшению «достоинства», молодой человек уже доехал до Сочи. Но и тут пока не нашлось того специалиста, который бы смог облегчить его участь.

Источник фото: телеканал «360»

«Я не могу нормально подобрать себе брюки, я не могу нормально выйти на пляж в плавках, потому что это жесть настоящая. Дети начинают показывать, что это там у дяди такое в трусах», — жалуется Роман.

А вот друзья Романа ему завидуют. Они уверены, что ему несказанно повезло, но сам он считает, что мать-природа все же перестаралась.

«Большой половой мужской орган — это настоящее проклятье. Это не дар, как многие могут подумать. Это мешает жить, это мешает работать, и я даже не могу заняться любовью с любимой девушкой», — добавляет Роман.

Невеста Романа, которую зовут Алина, еле сдерживает слезы. Любимый уже сделал ей предложение, но она даже не знает, что делать.

«Мне больно. Это невозможно терпеть. И если он не сделает операцию, нам придется с ним расстаться навсегда», — говорит Алина.

Источник фото: телеканал «360»

После всего этого Роман решил твердо — детородный орган надо уменьшать! Однако, ни одна клиника, ни один даже самый меркантильный хирург, не посягает на святое. Никто из медиков не хочет заниматься членовредительством — все отказываются делать операцию.

«Я требую, чтобы мне уменьшили член! Понимаете, что такое 33 сантиметра? Почему вы мне не можете его уменьшить на 10 сантиметров?», — ругается парень с врачами. Но все без толку. У него даже не берут анализы. Отчаянный мужчина уже объездил полстраны, но везде — отказ.

Разозлившись на врачей, Роман решил подать на них в суд. Даже юриста уже нанял.

«Я первый раз столкнулся с подобным делом. Есть некий азарт. Потому что это создание прецедента. Клиент настроен решительно, я настроен решительно. Сейчас мы будем готовить претензию в столичные клиники, чтобы они обоснованно предоставили нам отказ, на что они ссылаются», — говорит юрист Сергей Почтарев.

Если Роман выиграет дело, суд все же обяжет врачей сделать ему операцию.