День Отца предложили праздновать в России

Праздник уже отмечается в регионах России

Государственная дума рассмотрит законопроект, предлагающий установить в России праздник — День отца. Если документ получит одобрение, то планируется, что его будут отмечать в конце ноября.

Отметим, что в случае принятия законопроекта, День отца будут отмечать с 2019 года.

Каждый год День отца проходит в субъектах Российской Федерации в последнюю субботу октября. При этом этот день до сих пор не был официально закреплен на государственном уровне.

В последнюю субботу октября наиболее достойным папам вручается «За верность отцовскому долгу». В этот же день устраиваются различные конкурсы и состязания для всей семьи. Как отметили на сайте ТАСС, инициаторы проекта считают важным обратить внимание общества на роль отца в воспитании детей и укреплении статуса мужчины в семье.