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День Отца предложили праздновать в России
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День Отца предложили праздновать в России 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Праздник уже отмечается в регионах России
Государственная дума рассмотрит законопроект, предлагающий установить в России праздник — День отца. Если документ получит одобрение, то планируется, что его будут отмечать в конце ноября.
Отметим, что в случае принятия законопроекта, День отца будут отмечать с 2019 года.
Каждый год День отца проходит в субъектах Российской Федерации в последнюю субботу октября. При этом этот день до сих пор не был официально закреплен на государственном уровне.
В последнюю субботу октября наиболее достойным папам вручается «За верность отцовскому долгу». В этот же день устраиваются различные конкурсы и состязания для всей семьи. Как отметили на сайте ТАСС, инициаторы проекта считают важным обратить внимание общества на роль отца в воспитании детей и укреплении статуса мужчины в семье.
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