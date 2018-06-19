Неплохо очень с одной стороны

Нововведения в семейном кодексе безоговорочно запрещает местным мужчинам сожительство с двумя или несколькими женщинами одновременно при совместном ведении общего хозяйства.

Правда, уточняется, что уголовная статья о многоженстве в этой стране действовала и раньше… И все же сам факт нового запрета подсказывает, что кое-где кое-кто порой позволял себе матримональные излишества…

Наша художница Алина Копейкина взглянула на ситуацию с точки зрения «освобожденных женщин Востока», которым теперь придется в одиночку вести обширное хозяйство.