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Неплохо очень с одной стороны
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Неплохо очень с одной стороны 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Нововведения в семейном кодексе безоговорочно запрещает местным мужчинам сожительство с двумя или несколькими женщинами одновременно при совместном ведении общего хозяйства.
Правда, уточняется, что уголовная статья о многоженстве в этой стране действовала и раньше… И все же сам факт нового запрета подсказывает, что кое-где кое-кто порой позволял себе матримональные излишества…
Наша художница Алина Копейкина взглянула на ситуацию с точки зрения «освобожденных женщин Востока», которым теперь придется в одиночку вести обширное хозяйство.
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