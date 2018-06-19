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Катя Гордон объяснила, почему посвятила название своей юридической фирмы сыновьям
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Катя Гордон объяснила, почему посвятила название своей юридической фирмы сыновьям 

Letidor.ru 1 час назад
Звезда вспомнила, как сама оказалась в непростой жизненной ситуации.
Екатерина Гордон — не только певица, поэт, общественно-политический деятель и дважды мама, но и владелица собственной юридической компании. На днях звезда решила объяснить поклонникам, почему посвятила название своей фирмы сыновьям.
Почему моя юридическая компания называется «Гордон и сыновья»? Потому, что 5 лет назад именно то, что я стала мамой и оказалась в сложной ситуации, никак не защищенной российским судом, простимулировало меня создать компанию, которая помогает таким, как я… Я хотела показать своим клиентам, что у меня, как и у них, была беда, что я ее прошла и счастлива — и семья часто бывает счастливой и в том случае, если папы в семье нет.
«Сегодня у меня есть все… Но не один год я была одинокой мамочкой… Мы занимались в начале пути только семейным правом — и семейственность в названии была мне важна. Американская традиция называния компании, в которой подчеркивается преемственность и семейственность, пришлась мне по душе», — написала Катя Гордон в личном блоге.
Также звезда отметила, что ее старший сын немало времени проводит с ней в офисе. Знаменитая мама уверена: к 17 годам он будет «понимать в юриспруденции получше многих адвокатов». «Я горжусь им и горжусь нашей командой. Я не стыжусь своей работы, ее результатов, и рада, что многим не только помогла юридически, но и стала мотиватором. Вот почему „Гордон и сыновья“, — подытожила Екатерина.
Фото: Instagram
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