Познакомиться с иностранным болельщиком — гид от «Чемпионата»

«Чемпионат» гуляет по Москве с двумя красотками.

Футбол объединяет и дарит любовь, а Москву сейчас просто наводнили болельщики со всей планеты. В Россию едут не только для того, чтобы посмотреть игру и поболеть за свою сборную, но и чтобы познакомиться с русскими девушками. Об их красоте знают во всём мире, и для иностранного болельщика роман с русской красавицей — предел мечтаний. Как главному ценителю женской красоты на «Чемпионате», редакция поручила мне узнать секреты русских барышень — как же клеить иностранцев?

Своими силами тут не обойтись, поэтому мне очень помогли две прекрасные девушки. Знакомьтесь — Карина и Екатерина. Они любезно согласились на один вечер стать «съёмщицами».

Мы вместе гуляли по Никольской улице в Москве, и мои подруги показали, что много усилий прилагать не надо — иностранцы сами всё сделают. Но есть нюансы. Главное — правильный выбор. Подход у всех разный. Карина выбирает болельщиков по стране, ей нравится отдыхать в Швейцариии и Португалии, поэтому болельщики из этих стран предпочтительнее.

Катя прежде всего смотрит на внешность, ведь если уж и отдыхать, то в объятиях красавца. Вот её топ-3 иностранных болельщиков.

Но не все такие привередливые, ведь чемпионат мира сближает — нужно всё посмотреть.

Кстати, большой популярностью пользуется аргентинский путешественник, о котором первой рассказала Полина Куимова специально для читателей «Чемпионата».

Девушки подхватили тренд и были впечатлены велосипедистом.

Ну а мы переходим к делу — сколько нужно времени, чтобы снять иностранца? Оказывается, всего три фразы. Болельщики из-за рубежа очень общительны и легко идут на контакт. Главный метод — «Инстаграм». Быстро добавляешь в друзья — и вот вы уже знакомы.

Знание любого иностранного языка — отличный бонус, который поможет вам быстро наладить общение, но и язык жестов не сильно усложнит вашу задачу.

Нашим девушкам не нужно прилагать много усилий. Добыча сама плывёт к ним в руки. Самый простой способ — попросить совместное фото. После пары фотографий можно уже и знакомиться, вот так и сняли этого бразильца.

Если вам понравился иностранец — не теряйте времени, ведь, как известно, девушек на планете больше, чем мужчин.

Есть и прагматичный подход к вопросу — в толпе подслушал разговор двух эффектных девушек, которые пытались понять, перед ними богатый шейх или простой житель Саудовской Аравии. В итоге увидели дешёвые часы на руке и решили «охотиться» дальше.

Если самые популярные болельщики из Аргентины, Бразилии, Мексики, Испании и Португалии, то самые несчастные — из Кореи. Наши девушки абсолютно не обращают на них внимания.

Одинокие девушки приходят на Никольскую улицу по разным причинам. Кто-то действительно ищет свою любовь — вдруг она приехала из Бразилии? Другие ищут короткий адюльтер. А кому-то нужен богатый спонсор. Но поверьте, таких «охотниц» вы узнаете сразу.

Мы решили немного пошутить, но нас быстро раскусили. О — опыт.

Не надо думать плохо о русских девушках и вспоминать о морали. Они знакомятся с новыми людьми, набираются эмоций и ярких впечатлений, ведь такой чемпионат мира всего один раз в жизни. За всё время ни один иностранный болельщик не стал хамить или грубить в отношении наших девушек. Видимо, после событий в Марселе весь мир уяснил, что у них есть сильные богатыри-заступники. Посмотрите: фотографируются, но руками не трогают.

Никакого негатива — поздоровались, обменялись «инстаграмом» или телефонами, сфотографировались, поцелуй в щёчку — и всё, можно идти дальше. Грязных приставаний и грубости — такого вы не найдёте, поэтому девушки — не бойтесь! Чемпионат мира в Россию приедет ещё не скоро.

Огромное спасибо Карине и Екатерине, которые любезно согласились провести тур «съёма по Москве».