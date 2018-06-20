Ещё
Радость футбольных болельщиков покажут в прямом эфире
Далее:
Читайте также:
Ещё

Радость футбольных болельщиков покажут в прямом эфире 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Социальная сеть «Одноклассники» предложила блогерам, футбольным болельщика и всем желающим публиковать видео и трансляции, на которых те выражают эмоции по поводу чемпионата мира по футболу. Об этом говорится в блоге соцсети.
Публикации предлагается сопровождать хештегом #вестисполей. Автор лучшей трансляции посетит страну, сборная которой победит на ЧМ-2018.
Под хештегом уже можно найти множество трансляций, на которых зарубежные болельщики гуляют на Никольской улице в Москве, моменты празднования победы сборной России в фан-зоне на Воробьевых горах, кадры с фестивалей болельщиков в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, а также прямые эфиры и видео из Казани, Калининграда и Сочи. В дальнейшем видео появятся и из других городов чемпионата мира.
Видео будут доступны на специальной витрине в футбольном приложении ОК. Там же публикуются результаты и календарь матчей, последние новости ЧМ-2018, составы команд и статистика турнира.
Последние новости
Путин пригрозил Украине развалом Подсчитаны потери россиян от повышения пенсионного возраста В Раде заявили об утрате контроля над Одессой
Женский форум  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Клюкина выложила пикантные фото из бани16
«Он меня здоровую положил под нож»11
Прощай, школа: звезды на выпускных фотографиях2
Звезды, расставшиеся накануне свадьбы
Признаки женщины, которая никогда не выйдет замуж21
Видео
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
03:30
Глюк'oZa: «Половину моих друзей посадили или убили»
Звёзды
Кого считают звездами со странностями
Звёзды
00:45
Клюкина выложила пикантные фото из бани
Звёзды
01:00
Седокова о любовном треугольнике с Верником
Звёзды
05:19
Предзнаменования на свадьбах знаменитостей
Звёзды Психология
04:22
Что ещё вы не знали о левшах
Здоровье
04:23
Женские недостатки, от которых мужчины без ума
Красота
11:55
Как вами манипулируют окружающие
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение