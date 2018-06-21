Жители Москвы недовольны болельщиками на ЧМ-2018

Обратная сторона непрекращающегося праздника на Никольской.

«У нас тут все тусили: японцы, поляки, сенегальцы. Аргентинцев больше всего было — сегодня уехали в Нижний Новгород просто. Я их обожаю, из-за них футбол полюбила. У нас ни разу не было дня, чтобы не распродали всё пиво. После победы России над Египтом мы вообще до трёх ночи работали, хотя обычно до полуночи», — делится впечатлениями кассир одного из баров на Никольской улице. Вокруг этого места уже больше недели собираются самые разные фанаты и устраивают бесконечный праздник. Из таких точек притяжения состоит вся улица.

Многие не понимают, почему болельщики собрались именно на Никольской, когда в Москве есть куда более широкие и вместительные улицы. Основная причина — это первая пешеходная улица рядом с Красной площадью. Иностранцы первым делом шли туда, гуляли и искали бары поблизости. С 11 по 17 июня из-за праздников и концертов доступ на Красную площадь ограничили, и Никольская стала единственной доступной улицей центра Москвы, на которой не ездят машины. Дальше сработал эффект привычки — новые гости шли туда, где уже шёл праздник.

Но Никольская не барная улица. Здесь есть ювелирные и продуктовые магазины, бизнес-центр. «Чемпионат» поговорил с людьми, которые приезжают сюда работать, а не веселиться. И услышал много непопулярных мнений о футболе, чемпионате мира и болельщиках.

Антон, бармен гастропаба: — У нас полнейшее очко! По вечерам к нам вообще невозможно зайти. Больше всего у нас мексиканцев. И они пьют всё, что есть: если заканчивается пиво или водка, они заказывают то, что осталось. Ощущение, что им всё равно, что пить. Самое дешёвое пиво заканчивается часа за два — выпивают все 90 литров, которые у нас есть. Но вообще все запасы каждый день уходят в ноль. У нас с начала чемпионата мира можно целое помещение бочками заставить. Если честно, мы не думали, что будет так жёстко. Мы обычно работаем до 12, но, мне кажется, тут надо закрываться в 11, чтобы успеть всё убрать. Они к нам как приходят в два часа дня, так до победного и сидят. Когда Россия вышла из группы, было наоборот прикольно. Все наши пришли, песни пели. Да и вообще в целом атмосфера классная — все пьют, общаются. Все друг друга угощают. Но я очень жду, когда чемпионат мира закончится. Чтобы выходные появились.

Ольга, администратор супермаркета: — Работать очень трудно. Слишком большой наплыв людей, которые слишком громкие, некультурные и ворующие. А ещё они едят и пьют в зале. Вот мне принесли (показывает на открытые бутылки, их около пяти), это только за сегодня. Открыли одну бутылку, глотнули — не понравилось — открыли вторую. И это не только иностранцы делают, но и наши. Ругаются, что приходится долго в очереди стоять — у нас всего две кассы работают. Возмущаются, что пиво не холодное. Но мы просто не успеваем его охлаждать.

— Кто в основном беснуется — русские или иностранцы? — Иностранцы, я бы сказала, доброжелательные. В основном наши беснуются. «Дай мне!» — и всё тут. Бывает, прям с пивом в наглую выходят из магазина. В субботу из соседнего супермаркета народ вообще буквально вывалился с криками «Хватай и беги!».

Очень много издержек. Каждый день я тысячи на три с утра забиваю товара испорченного: надкусаны, съедены, выпиты. Мороженое берут, в очереди надоедает стоять — они его в хлеб кидают. Продажи, конечно, поднялись, но в основном это пиво и чипсы. Иностранцы говорят, что для них у нас очень дешевое пиво. Они вообще любое хватают, даже не разбираются. Мы перед чемпионатом мира подготовились, закупились, но не ожидали, что наплыв будет настолько большой. В один из дней у нас не осталось ни одной банки — даже «нулёвку» всю скупили.

— До вас шум с улицы не доносится? — У нас всё в магазине происходит! Барабаны, свистки, дудки — всё это с улицы к нам переносится. Продавцам очень тяжело работать. И говорят ещё им: «Ну чего вы не радуетесь?! Радуйтесь вместе с нами!». Да мы радуемся, радуемся…

Сергей, администратор супермаркета: — Латиноамериканцы тут с ума сходят — всё скупают. Они вообще безбашенные. Все жидкости уходят. Поэтому у нас ушли некоторые отделы, чтобы было место для дополнительных стеллажей с пивом. Мы вообще круглосуточно работаем, но, как известно, после 23:00 алкоголь продавать права не имеем. Вот тут и начинается… Приходится даже порой магазин закрывать, убирать пиво и снова открывать. Мозг уже закипает — сплю по несколько часов. Я очень ждал чемпионата мира, люблю футбол, сам спортсмен, но этот чемпионат мира… Будь он проклят! Дима, продавец магазина сувениров: — Работать трудно, но прикольно. Самые крутые — это мексиканцы, аргентинцы и перуанцы. Они вообще всё скупают. Это европейцы жадные до денег, а эти с улыбкой всё сгребают. С Путиным, кстати, мало берут. Я не хочу, чтобы чемпионат мира заканчивался — хочу, чтобы он был каждое лето.

Антон, офисный работник в бизнес-центре: — У нас никаких проблем нет — окна офисов выходят на другую сторону. Вечером только дичь начинается, но до дома можно нормально доехать. Это же чемпионат мира — скоро это закончится. Лично мне вообще всё равно.

Татьяна и Ирина, продавщицы церковной лавки: — У нас из клумбы сегодня ещё один цветок вырвали — подарили кому-то, видимо. Танцуют у нас на горшках цветочных. Нас спасают ограждения у магазина — они на них забираются. Болельщики начали собираться на Никольской за два дня до старта чемпионата, но шуметь регулярно стали уже после открытия турнира. Знамёна, трубы, галдёж… Мы по 20 минут от метро до магазина идём вечерами. Хотим мы или нет, до 15 июля ничего не кончится. Мы не властны над этим.

К нам они не заходят вообще — это не их товар. Да и у нас сувениров практически нет. Иностранцы если и заходят, то делают либо дорогие покупки, либо совсем мелочёвку на подарки берут. И то все посетители — до обеда. После начинается вакханалия. Позавчера мы вообще не могли выйти из магазина. Эти гости поставили у двери «трон» — кресло из соседней кофейни. А рядом два стула. И восседали.

В Москве никогда такого не было, Никольская никогда такой не была. Мы ждали иностранцев, учили английский язык, но ситуация показывает, что это всё пока не для нас. Гости не агрессивны, но пьют пиво, курят и ведут себя шумно. Плюс арабы, у которых вообще другая культура: где поели, там всё и побросали.

Олег, бармен: — Мы после матча сборной России работали до четырёх утра. Огромная очередь была. В понедельник было тише обычного, а так каждый день веселье. Кушают, пьют, шумят. Быстрее всего обычно разбирают самое дешёвое и самое дорогое пиво. Рекорд за день — 400 с чем-то литров. Позавчера вообще всё разливное закончилось и 12 часов без него были. Но продавали бутылочное, его у нас тоже много. Конфликтов у нас не бывает — всё чётко. В плане работы сейчас запара, но это интересно.

Александра, продавец в ювелирном: — Вам честно ответить, что мы думаем? Мы ничего не продаём по вечерам, потому что у входа собирается толпа с алкоголем и барабанами. У нас сильно продажи упали. Днём ещё есть посетители, продаем что-то. А после 18 вечера всё заканчивается — нас перестают замечать. Поломали все наши клумбы и цветы. Сюда пьяные иностранцы не заваливаются пока, и надеюсь, что не будет такого. Но они так прыгают рядом с магазином, что мы постоянно переживаем за витрину — они по ней стучат. У нас уже сил не хватает, если честно. Голова от шума пухнет вторую неделю. Все кричалки уже выучили. Ждём, когда это закончится.

Вячеслав, официант кофейни: — Самое страшное в этой толпе, что не все они знают английский. И много мусора от них остаётся на летней веранде. Постоянно приходится всё вычищать от окурков. Не очень приятно, если честно. Ещё они постоянно спрашивают пиво. Откуда пиво в кофейне? У нас пончики и горячие напитки! После победы сборной России над Египтом меня по пути домой чуть толпа не задавила. Понимаем, что многие заходят сюда просто ради того, чтобы сходить в туалет, но никак это не ограничиваем — у нас нормально и вовремя всё убирают. Конечно, хочется, чтобы всё это закончилось уже. Это же, блин, капец какой-то. Сейчас нагрузка сильнее, чем в Новый год. Там хотя бы понимаешь язык, на котором люди говорят.

Ирина, матушка в мужском монастыре: — Сюда шум и гам не доносятся. Но когда идёшь с работы, попадаешь в какой-то ад. Но это же дело государственное, тут ничего нельзя изменить, болельщики проявляют эмоции. К нам если кто-то заходит, то спокойные и представительные люди. Ставят свечи, покупают иконы. Иногда что-то понимают по-русски, что-то — нет. Через словарь приходится объясняться. Мне происходящее безразлично, но хорошо, что это повышает престиж страны. Футболом я не интересуюсь и не смотрю, а смотрю канал «Спас». Очень много грязи на улице каждое утро. Я к 7 утра прихожу на работу и вижу, что тут творится после ночных гуляний. Уборщики проводят огромную работу, постоянно очищая Никольскую.

Сотрудник полиции: — Я не буду давать комментарии. Это моя гражданская позиция.