Актриса «Голодных игр» призналась в лесбиянстве

Звезда известного американского фильма совершила каминг-аут. 19-летняя Амандла Стенберг , сыгравшая в «Голодных играх» девочку Руту, рассказала о своей ориентации на своей странице в Instagram.

Девушка вовсе не комплексует по поводу личных сексуальных предпочтений. Напротив, она призналась, что гордится собственным выбором, и призвала подписчиков ничего и никого не бояться.

"Признаюсь и горжусь! Я счастлива сказать это публично: «Я лесбиянка», — написала актриса. Большинство фолловеров поддержали в комментариях к посту юную звезду. Пользователи соцсети поблагодарили Амандлу за смелость.

Ранее Амандла уже говорила на тему своей нетрадиционной ориентации. Девушка считала себя бисексуальной. По словам Стенберг, она намного быстрее определилась и разобралась бы в себе, если бы в общественной культуре чаще говорили на эту тему.

Напомним, в октябре 2017 года камин-аут совершил известный голливудский актер Кевин Спейси . Он признался в нетрадиционной ориентации после того, как был обвинен в домогательствах.