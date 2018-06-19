Актриса «Голодных игр» призналась в лесбиянстве 

Звезда известного американского фильма совершила каминг-аут. 19-летняя Амандла Стенберг, сыгравшая в «Голодных играх» девочку Руту, рассказала о своей ориентации на своей странице в Instagram.
Девушка вовсе не комплексует по поводу личных сексуальных предпочтений. Напротив, она призналась, что гордится собственным выбором, и призвала подписчиков ничего и никого не бояться.
"Признаюсь и горжусь! Я счастлива сказать это публично: «Я лесбиянка», — написала актриса. Большинство фолловеров поддержали в комментариях к посту юную звезду. Пользователи соцсети поблагодарили Амандлу за смелость.
Ранее Амандла уже говорила на тему своей нетрадиционной ориентации. Девушка считала себя бисексуальной. По словам Стенберг, она намного быстрее определилась и разобралась бы в себе, если бы в общественной культуре чаще говорили на эту тему.
Напомним, в октябре 2017 года камин-аут совершил известный голливудский актер Кевин Спейси. Он признался в нетрадиционной ориентации после того, как был обвинен в домогательствах.
Не редкость каминг-ауты и в мире спорта. Как писали Dni.Ru, в ноябре прошлого года немецкая олимпийская чемпионка по пляжному волейболу Кира Валкенхорст вышла замуж за свою подругу Марию. Брачная церемония состоялась в Тиммендорфер-Штранд.