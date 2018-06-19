Актриса «Голодных игр» совершила камин-аут

Амандла Стенберг (Amandla Stenberg), сыгравшая девочку Руту в «Голодных играх», рассказала о своей ориентации со страниц микроблога. 19-летняя девушка призналась, что гордится собственным выбором, и призвала подписчиков ничего и никого не бояться.

«Признаюсь и горжусь! Я счастлива сказать это публично: «Я лесбиянка»», — написала актриса в Iinstagram. В комментариях к публикации большинство пользователей ее поддержали и поблагодарили за смелость. Ранее Амандла уже признавалась в своей нетрадиционной ориентации. Девушка считала себя бисексуальной. По ее словам, она бы гораздо быстрее определилась и разобралась в себе, если бы в массовой культуре гораздо чаще говорили об этом.