«Хочу, чтобы она варила борщ и занималась со мной любовью!»: мексиканец пролетел 10 тысяч км, чтобы найти жену в Москве

Эпоху «детей‐фестиваля» вскоре заменит время «детей‐мундиаля» ‐ специалисты прогнозируют интернациональный бэби‐бум в России после чемпионата мира по футболу. Наплывом иностранных болельщиков успешно пользуются российские свахи. Сводницы обещают одиноким фанатам найти русскую жену, а нашим девушкам ‐ заграничного мужа.

Мексиканец Рауль Виэйра, как и многие мужчины, ярый поклонник футбола и женщин. И если с первым увлечением проблем нет, то со вторым — постоянные промахи. То соперники обыгрывают Рауля и уводят девушку из-под носа, то сами дамы показывают красную карточку фанату. Однако признать поражение горячий мексиканец не готов. Поэтому и решился на поездку в Россию, чтобы совместить приятное с полезным — на мундиаль посмотреть и себя показать.

«У меня есть русский друг, который рассказал мне об услугах свахи. Он говорил, что это работает, потому что сам нашел через них жену два года назад. У них уже двое детей и они счастливы», — рассказал Рауль.

Кто такие сводники, мужчина знает не понаслышке. Говорит, в многомиллионном Мехико очень популярны брачные агентства. Парадоксально, но факт — чем больше город, тем сложнее встретить свою половинку. Впрочем, чем судьба не шутит, возможно в российском мегаполисе он найдет свою единственную и неповторимую.

Я хочу найти жену. Ту, которая будет со мной до конца жизни

Рауль Виэйра

Угодить привередливому мексиканцу оказалось не просто. Он просмотрел около ста анкет незамужних москвичек от 25 до 35 лет. То цвет волос не тот, то цвет глаз не угодил. Но о вкусах спорят только свахи.

И вот кажется судьба — очаровательная девушка на фото полностью совпадает с описанием Рауля. 27 лет, увлекается музыкой, любит футбол и готовить: коронные блюда русский борщ и мексиканский фахитос. Осталось только добиться ее расположения.

Источник фото: телеканал «360»

Как оказалось, организация свидания — дело сложное и долгое. В агентстве сообщили, что ждать первой встречи с девушкой придется около двух недель. У Рауля нет такого количества времени, через неделю он улетает в Мехико. Но внезапно герой… встречает свою любовь на Чистых прудах! Да еще и мексиканку.

На вопрос, стоило ли проехать десять тысяч километров ради этого, Рауль уверено отвечает — конечно! Чем закончится их история еще не ясно, но очевидно одно — с брачными агентствами покончено навсегда.