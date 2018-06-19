Как выглядели внутри древние памятники архитектуры, от которых сейчас остались одни развалины

В мире, который так безжалостно и быстро движется вперед, остались еще руины древних цивилизаций, которые напоминают о прошлом. И хотя путешествовать и смотреть на места, которые были построены тысячи лет назад, познавательно и интересно, не всегда сразу удается понять (а иногда и вовсе не удается), как эти величественные строения выглядели в своем расцвете.

Например, афинский Парфенон — сегодня просто коллекция очень старых столбов без крыши. Таким он стал после взрыва в XVII веке, который уничтожил практически весь храм и огромную статую богини Афины.

К счастью, команда художников восстановила в цифровом виде то, как, согласно экспертам, выглядел Парфенон во всей своей былой славе. То же самое художники сделали еще для шести известных архитектурных памятников.

Источник: myvouchercodes

Римские бани, Бат, Великобритания

Этот банный комплекс — идеальный пример роскошного и зачастую показного образа жизни Древнего Рима. Бани были возведены около 70 года нашей эры. Неотъемлемая часть жизни каждого римлянина, бани были местом, где люди назначали встречи, болтали, сплетничали и расслаблялись. Сейчас бани стоят без крыши, но изначально это было закрытое помещение со сводчатой крышей.

Парфенон, Афины, Греция

Парфенон был построен в середине V века до нашей эры в честь покровительницы города и всей Аттики богини Афины. Мы все отлично знаем, как некогда величественный храм выглядит, но вот что же было внутри, представить сложно — от Парфенона остались по сути развалины.

Внутри стояла огромная статуя Афины высотой более 12 метров, сделанная из слоновой кости и золота — из 1400 килограммов золота. Перед ней был бассейн с водой, чтобы в помещении поддерживалась влажность, которая была необходима для сохранения слоновой кости. Такое показное богатство носило вполне определенный посыл всему остальному миру.

Золотой дом Нерона, Рим Был построен в 65-68 годах нашей эры знаменитым императором Нероном для проведения оргий и пиршеств. Огромный купол венчал восьмиугольную комнату, которая была украшена мозаикой, включая потолок. Римский историк Светоний спустя 50 лет после гибели Нерона и разрушения дворца написал, что «главная палата была круглая и днем и ночью безостановочно вращалась вслед небосводу; в банях текли соленые и серные воды». Современник императора также описал инкрустированные драгоценными камнями стены, украшения из слоновой кости и жемчуга и потолки с поворотными плитами, которые осыпали гостей цветами и одаривали ароматами.

Крепость Масада, Израиль

Согласно историку Иосифу Флавию, Ирод I Великий построил крепость между 37 и 31 годами до нашей эры. Масада крепко стоит на вершине одной из скал и смотрит на Мертвое море. В крепости были три роскошные террасы. Художники восстановили одну из них, нижнюю.

Она была построена для развлечений и отдыха. Терраса была окружена портиками и стенами, украшенными искусными фресками. Также там располагались бани.

Великая Кива, национальный исторический парк Чако, США Развалины были обнаружены в 1859 году и дали представление об ежедневном образе жизни народа пуэбло (группа индийских племен). Конструкция растянулась на 27 акров и состояла из 450 комнат, включая восстановленную киву — ритуальное помещение у индейцев. Частично построенные под землей, кивы были огромными круглыми помещениями, где люди собирались, чтобы общаться, обсуждать важные вопросы народа или праздновать какое-то событие.

Базилика Максенция, Рим, Италия

Огромная даже по меркам Древнего Рима базилика была возведена на Римском форуме. Ее площадь покрывала 6500 квадратных метров. Базилика служила местом встреч, решения деловых сделок и административным зданием.

Это было одно из самых впечатляющих зданий в древние времена с коринфскими колоннами, выложенными разноцветным мрамором полами и позолоченными стенами с мозаикой.

Ангкор-Ват, Камбоджа

Комплекс, который предположительно строили на протяжении 30 лет в начале XII века, изначально был индуистским храмом, посвященным богу Вишну. К концу XII века храм стал буддийским и одним из крупнейших религиозных зданий в мире.

Издалека Ангкор-Ват выглядит как огромная груда камней, однако внутри посетители увидят ряд высоких башен, множество крылец и дворов на разных уровнях, соединенных лестницами.