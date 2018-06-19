«В гости зовут, но не замуж»: красавицу-полицейскую одолевают иностранцы

Соцсети по всему миру в эти дни постоянно публикуют свежие новости с Чемпионата мира по футболу, а иностранцы делятся своими впечатлениями от России. Сейчас в интернете активно обсуждают красавицу Татьяну Зима — офицера конной полиции МВД . На сегодняшний день о русской Зиме уже написали СМИ Испании, Китая, Сербии, Болгарии, Индии и Перу. А потрясённые красотой девушки иностранные болельщики публикуют хвалебные оды в Сети.

Татьяна живёт активной онлайн-жизнью и постоянно публикует новые фотографии на своей страничке в Instagram. Полюбоваться девушкой подписались более 21 тысячи человек. Однако о представительнице МВД известно не так много: 25 лет, есть пятилетняя дочь, нет мужа, болеет за футбольный клуб ЦСКА , носит татуировку на правом плече.

«Могу точно сказать, что для Тани это внимание очень неожиданно, она сокрушается, что среди её коллег много красавиц, но выбрали почему-то именно её, — рассказал источник, близкий к Татьяне, журналистам БигПикча. — Насколько я знаю, ей всё время скидывают ссылки на публикации о ней совершенно незнакомые люди. Конечно, там много восторгов, но есть и негатив, но, кажется, она совсем не обращает на это внимания — сейчас, во время чемпионата, гораздо больше позитива, которым она заряжается. Ещё Таня рассказывала, что её постоянно фотографируют и благодарят за гостеприимство, просят контакты для связи, зовут в гости за границу. Замуж вроде бы пока не звали».

Сама Татьяна пока не даёт комментариев по поводу своей популярности.

В профиле русской красавицы Зима написано: «Главное чтоб кто-то понимал твои безумства», а в одном из постов она однажды написала: «Некоторые моменты своей жизни хочется закрыть в прозрачную банку и поставить на видное место». Собрали для вас счастливые моменты девушки, где она не только в форме, но и в штатском.