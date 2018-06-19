«В гости зовут, но не замуж»: красавицу-полицейскую одолевают иностранцы 

Соцсети по всему миру в эти дни постоянно публикуют свежие новости с Чемпионата мира по футболу, а иностранцы делятся своими впечатлениями от России. Сейчас в интернете активно обсуждают красавицу Татьяну Зима — офицера конной полиции МВД. На сегодняшний день о русской Зиме уже написали СМИ Испании, Китая, Сербии, Болгарии, Индии и Перу. А потрясённые красотой девушки иностранные болельщики публикуют хвалебные оды в Сети.
Татьяна живёт активной онлайн-жизнью и постоянно публикует новые фотографии на своей страничке в Instagram. Полюбоваться девушкой подписались более 21 тысячи человек. Однако о представительнице МВД известно не так много: 25 лет, есть пятилетняя дочь, нет мужа, болеет за футбольный клуб ЦСКА, носит татуировку на правом плече.
«Могу точно сказать, что для Тани это внимание очень неожиданно, она сокрушается, что среди её коллег много красавиц, но выбрали почему-то именно её, — рассказал источник, близкий к Татьяне, журналистам БигПикча. — Насколько я знаю, ей всё время скидывают ссылки на публикации о ней совершенно незнакомые люди. Конечно, там много восторгов, но есть и негатив, но, кажется, она совсем не обращает на это внимания — сейчас, во время чемпионата, гораздо больше позитива, которым она заряжается. Ещё Таня рассказывала, что её постоянно фотографируют и благодарят за гостеприимство, просят контакты для связи, зовут в гости за границу. Замуж вроде бы пока не звали».
Сама Татьяна пока не даёт комментариев по поводу своей популярности.
В профиле русской красавицы Зима написано: «Главное чтоб кто-то понимал твои безумства», а в одном из постов она однажды написала: «Некоторые моменты своей жизни хочется закрыть в прозрачную банку и поставить на видное место». Собрали для вас счастливые моменты девушки, где она не только в форме, но и в штатском.