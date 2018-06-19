Мнения недели: обсуждаем отказ от дефиле в купальниках на конкурсе красоты

Организаторы конкурса красоты «Мисс Америка» неожиданно отказались от дефиле в купальниках, придумав под эту идею даже хештег #byebyebikini («Пока-пока, бикини»). Какое будущее ждет конкурсы красоты? Обсудим этот вопрос с экспертами.

Прокомментировать это как я могу?! Конкурс красоты, на мой взгляд, подразумевает оценку в первую очередь внешних данных участниц. Наверное, тогда надо делать разделение — конкурс красоты тела и конкурс красоты души или интеллекта. Я, как участница подобных конкурсов, неоднократно дефилировавшая в бикини, могу сказать, что это немножко смущает. Ты ходишь по подиуму в нижнем белье перед огромным количеством незнакомых людей, которые оценивающим взглядом разглядывают твои формы!.. В этом есть неприятный момент. С другой стороны, если ты сознательно решаешься принять участие в конкурсе красоты, будь готов ко всему.

Что же касается запрета, окей, пусть будет так. На конкурсе «Мисс Америка» не будет дефиле в купальниках. Но когда победительница поедет на «Мисс мира» и «Мисс Вселенную», ей все равно придется раздеться… И там уже выбор за жюри.

Анастасия Полхова, модель, участница топ-10 «Мисс Россия — 2016»

Шоу, которое ранее было направлено исключительно на эстетическое удовольствие, перестает быть таковым и углубляется во внутренний мир претенденток на корону. Очень резкий переход от эстетической стороны вопроса к внутренней. Мы знаем, что встречают «по одежке», и нам интересен объект, интересно его изучать, только если визуально он нас привлекает. Если организаторы конкурса хотели добавить осмысленности в само шоу и не рисковать его популярностью, то здесь хорошо бы работало сочетание факторов: эстетики и интеллекта.

Но организаторы решили полностью сменить формат конкурса, дабы уйти от многих вопросов и проблем, поднявшихся вследствие недавнего скандала. Однозначно, что такое решение стало следствием популярного движения #MeToo, которое выступает за права женщин и борется с сексуальными домогательствами, а сам конкурс стал рассматриваться как сексистский и провокационный.

Будет ли новый формат так же интересен как и предыдущий, зависит от нового руководства и их способностей «удивлять», ведь, убрав изюминку конкурса, нужно придумывать что-то другое. Аудитория, скорее всего, поменяется и станет преимущественно женской. Честно говоря, тоска берет от таких перемен. Все хорошо в меру, но когда происходит усиление, утрирование жертвенности женщин и при этом гнобление мужчин (мне кажется, что случайный взгляд на прохожую скоро будет рассмотрен американским сообществом как домогательство), это лишает мужчин проявления мужской сущности, а женщин — женской. И ведет все это к андрогинному обществу, где женщина будет отличаться сильной волей и маскулинностью, потому что борьба того требует, а мужчины будут обиженными, забитыми и слабыми. Вот к чему мы идем.

Грузман, шоумен

Поддерживаю эту тему. Например, в стрип-клубе мужчины готовы платить деньги, чтобы женщины снимали одежду. Пока на тебе больше одежды, ты вызываешь больше интереса.

Здесь много плюсов: для мужчин — больше интриги, для женщин — возможность развивать интеллект. Возможно, производители фастфуда пролоббировали этот вопрос, чтобы стать главными спонсорами конкурса красоты. А возможно, таким образом толерантная Америка старается переключить внимание американцев на красоту мужского тела. Тоже хорошо, потому что все красивые американки поедут участвовать в наших конкурсах красоты!

Елена Шапкина, PR-директор театра«Балет Москва»

Честно говоря, я считаю, что конкурс красоты на то и конкурс красоты, чтобы оценивать внешние данные участниц, как бы странно, на мой взгляд, это ни звучало. Другой вопрос, что «красота» тут оценивается весьма условная, поскольку на конкурентках обычно так много косметики, что естественной их красоты, природныхданныхпо факту не видно.

Если мы говорим о понятии «мисс Америка» как о женщине, представляющей свою страну как личность, безусловно, должны оцениваться не только ее внешние качества, но и ум, смекалка, чувство юмора и честь, а также поведение в разных жизненных ситуациях, дабы выявить ее моральные принципы. Страну должен представлять благородный человек.

София Шум, топ-модель

Начнем с того, что на пляже мы не лежим в шубах, а ходим, загораем и плаваем в бикини, и никто на это не обращает внимания, это норма. Так и на конкурсах красоты: бикини — это красиво в первую очередь, во-вторых, именно в бикини можно увидеть всю красоту тела (и каждая участница красива по-своему, главное — правильно подчеркнуть это). Важно, чтобы в бикини девушки выглядели эстетично и благородно, а не пошло. Но если даже уберут на конкурсах часть с бикини, в элегантных платьях все равно будет видно девушку, а это очень важно, поэтому конкурсы много от этого не потеряют. Что касается меня, мне нравится смотреть на красивых людей в купальниках, это очень вдохновляет.

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