На Волочкову напала невменяемая женщина на Кипре 

Анастасия Волочкова славится своим умением попадать в интересные и пикантные ситуации и в этот раз она подверглась нападению со стороны неизвестной женщины. Сколько уже различных историй было с известной балериной и каждый раз общественность удивляется, как ей удаётся выходить «сухой из воды». В этот раз интересный случай произошёл во время отдыха-ка Кипре, когда Анастасия загорала на пляже и дожидалась прихода дочери. Женщина подошла к Волочковой и начала снимать на телефон. После этого она пригласила пропустить пару бокалов вина, сфотографироваться и пообщаться «по душам». Сделать совместное фото Волочкова не отказалась, а от спиртного отказалась, за что и получила шквал критики в свой адрес. Женщина начала упрекать балерину в том, что она не хочет общаться с поклонниками и ведёт себя высокомерно. Дабы не слушать оскорбления и упрёки, Анастасия решила пойти в море, но и после возвращения в отель, неизвестная поджидала её в холе и продолжила нападки. Некоторое время спустя, в Инстаграм появилась видеозапись, которую сделала и опубликовала женщина, а поклонники звезды советуют ей обратиться в суд. Будет ли продолжать разбирательства со скандалисткой Волочкова, остаётся неизвестным.