Ещё
На Волочкову напала невменяемая женщина на Кипре
Далее:
Читайте также:
Ещё

На Волочкову напала невменяемая женщина на Кипре 

13 Новостей.ru 1 час назад
Фото: 13 Новостей.ru
Анастасия Волочкова славится своим умением попадать в интересные и пикантные ситуации и в этот раз она подверглась нападению со стороны неизвестной женщины. Сколько уже различных историй было с известной балериной и каждый раз общественность удивляется, как ей удаётся выходить «сухой из воды». В этот раз интересный случай произошёл во время отдыха-ка Кипре, когда Анастасия загорала на пляже и дожидалась прихода дочери. Женщина подошла к Волочковой и начала снимать на телефон. После этого она пригласила пропустить пару бокалов вина, сфотографироваться и пообщаться «по душам». Сделать совместное фото Волочкова не отказалась, а от спиртного отказалась, за что и получила шквал критики в свой адрес. Женщина начала упрекать балерину в том, что она не хочет общаться с поклонниками и ведёт себя высокомерно. Дабы не слушать оскорбления и упрёки, Анастасия решила пойти в море, но и после возвращения в отель, неизвестная поджидала её в холе и продолжила нападки. Некоторое время спустя, в Инстаграм появилась видеозапись, которую сделала и опубликовала женщина, а поклонники звезды советуют ей обратиться в суд. Будет ли продолжать разбирательства со скандалисткой Волочкова, остаётся неизвестным.
13 Новостей.ru: последние новости
Перемещение во времени зафиксировали в Америке Американка утверждает, что её фотографирует невидимка Игорь Крутой стремительно худеет из-за болезни
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезды без макияжа: кто хуже
Горе сплотило семью Павла Прилучного18
«После его измены хочу лечь и умереть»67
Здоровые продукты, которые никогда не стоит есть
Сексуальные и ужасные: звезды открыли пляжный сезон14
Видео
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
03:30
Глюк'oZa: «Половину моих друзей посадили или убили»
Звёзды
00:51
Изуродованную Корикову утешают после съемок
Звёзды
00:46
Волочкова едва прикрылась букетом
Звёзды
00:52
Водонаеву пристыдили за пикантное фото
Звёзды
01:00
Сябитова рассказала о сексе в 45
Звёзды
10:27
Язык тела выдаст все, что вы хотите скрыть
Психология
10:28
Звезды без макияжа: кто хуже
Красота Звёзды
08:47
Опасности, которые ожидают моделей
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение