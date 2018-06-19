Дом мечты на шести метрах: что можно сделать из обычного прицепа

Компания Tiny Innovations из американского штата Орегон приглашает всех желающих на… Ибицу — под крышу маленького домика с продуманным внутренним пространством и немалым ценником.

Ibiza — райский островок, повсюду следующий за своим владельцем, и новомодная комбинация лаконичности и простоты решений с функциональным стилем и соответствующей подачей. Все это — на сравнительно скромной площади. Длина домика на шасси двухосного трейлера немногим больше чем у внедорожника типа Chevy Suburban, зато внутри есть все, что нужно и даже чуточку большее!