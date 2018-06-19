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Его бывшая жена призналась после 15 лет, что его сын не его. Какое принять решение?
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Его бывшая жена призналась после 15 лет, что его сын не его. Какое принять решение? 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Мы с бывшей женой развелись 10 лет назад. Последние 10 лет у меня была совместная опека над моим 14-летним сыном. 6 месяцев назад ее парень бросил ее и выгнал, оставив ее бездомной, и мне пришлось узнать через третью сторону, что мой сын на самом деле живет в доме своих тетушек.
Когда я спросил у моей бывшей жены об этом, настаивая на том, что если у него есть один стабильный родитель, он должен жить с этим родителем, а не с тетей, она сказала, что скоро соберет свои вещи.
6 недель спустя она прислала мне сообщение, что она только что сделала тест ДНК. Жена сказала, что на самом деле, это не мой сын, а ее коллеги, с которым она работала вместе 15 лет назад. По-видимому, она выследила «отца» и попросила его сделать один из этих наборов тестов на отцовство за 99 долларов. Через несколько дней я получил копию документов по почте.
Я был просто раздавлен. Я пил около недели, думая о самой сумасшедшей, самой сердитой, злобной, ответной ерунде, которую мог себе представить.
Примерно через неделю после этого мне удалось взять себя в руки, встряхнуться и позвонить моему сыну, чтобы сказать ему, что я не могу быть его «отцом», но я все еще его «отец», черт возьми. Я сказал ему, что ни одна бумажка не изменит этого. Я сказал ему, что он — это все, чем он является из-за того, каким я его вырастил. Я сказала, что всегда буду любить его.
Знаешь, что он сказал?
«Хорошо, потому что я волновался, что ты оставишь меня, когда узнаешь эти новости»
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