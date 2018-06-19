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Журналистка пережила случайный поцелуй в прямом эфире и не растерялась
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Журналистка пережила случайный поцелуй в прямом эфире и не растерялась 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Спортивная журналистка канала Deutsche Welle Джульет Гонсалес Теран (Julieth Gonzalez Theran) стала жертвой бурного проявления чувств со стороны футбольного фаната во время эфира. Несмотря на нападение, девушка продолжила вести репортаж, сообщает Daily Mail.
Корреспондент вела прямое включение с Манежной площади в Москве, когда в кадре резко появился неизвестный мужчина. Он схватил Теран за грудь и поцеловал в щеку.
Несмотря на произошедшее, журналистка осталась невозмутимой, продолжая вести репортаж. Позднее Теран сообщила на своей личной странице в Instagram, что ничто не предвещало подобного инцидента. Она готовилась к эфиру в течение двух часов, однако все случилось именно тогда, когда девушка не могла дать отпор.
«Я разделяю радость от футбола, но мы должны определить границы между любовью и домогательством», — заключила Теран. Подписчики журналистки выразили восхищение ее профессионализмом и выдержкой. Мужчину, который столь ярко проявил свои эмоции (его пока не удалось идентифицировать — прим. «Ленты.ру») они окрестили невоспитанным.
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