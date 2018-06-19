Американец приручил бездомного слепого кота, читая ему книги о Гарри Поттере

Истории о Гарри Поттере добавили немного волшебства в жизнь 19-летнего волонтера американского приюта Прайса Макинтайра и слепого кота Стиви. Котик всего боялся, прятался и мало ел, но вскоре попал на Пуффендуй (один из факультетов школы волшебников из мира Гарри Поттера), наслушался рассказов о силе магии и дружбы и раскрепостился.

Источник: The dodo

5-летнего Стиви привезли в приют в начале марта из Ричмонда, где он блуждал по улицам в полном одиночестве. Сначала кот всего боялся и избегал любой компании. Ситуация немного улучшилась, когда его решили перевести в «жилую зону», где он находился рядом с другими котиками.

К этому Стиви потихоньку привык, но, когда дело касалось людей, он был по-прежнему замкнут. Все это продолжалось ровно до тех пор, пока в мае на его нелегком кошачьем пути не появился волонтер Прайс. Он полюбил Стиви и решил во что бы то ни стало помочь ему, сделать жизнь кота комфортной. И что он предпринял? Начал читать ему «Гарри Поттера».

«В приюте полно небольших декораций в стиле Хогвартса, и я подумал: почему бы не почитать коту «Гарри Поттера»?»

Работники приюта, вероятно, ярые поклонники магии. Помимо тематических украшений, они ввели забавную традицию — распределять кошек по факультетам Хогвартса в зависимости от характера пушистиков.

Это несет в себе и вполне земную миссию — таким образом будущие хозяева смогут понять характер питомца, выбрать кота с наиболее приемлемого для себя факультета. Стиви попал на Пуффендуй, потому что он верный, отзывчивый, преданный, трудолюбивый, честный и упорный.

«В нашу первую встречу Стиви был равнодушен. Я продолжал навещать его, читать книги, и через несколько недель он стал более ласковым».

Прайс приходил к Стиви каждый день и просто читал ему книги по несколько часов. Со временем кот явно начал получать удовольствие от его компании, а через пару недель даже стал прижиматься к Прайсу, чтобы внимательнее послушать истории о мире волшебников.

Сейчас Прайс навещает котика почти каждый день и продолжает читать ему книги. А по пятницам он надевает форму Пуффендуя.

Сам Стиви через любовь к Прайсу стал открываться и перед другими людьми, страх начал уходить.

Директор приюта по связям с общественностью Табита Трелоар считает, что Прайс сделал настоящее чудо, Стиви стал более общительным. Да и вообще между ними образовалась связь.

А еще Стиви стал достаточно уверенным в себе для того, чтобы полностью изучить комнату для кошек. Он двигается так ловко, что люди могут даже не понять, что он слепой.

Стиви прыгает по высоким подставкам, знает, где стоит еда, и без проблем находит лоток. Прайс привязался к коту и хочет забрать его домой, осталось дождаться разрешения от мамы.

«Как только мама даст зеленый свет, я пойду и заберу его».

А до этих пор Прайс будет продолжать читать Стиви «Гарри Поттера» и учить его тому, насколько важны смелость и дружба.

«Сейчас Стиви позволяет гладить его и целовать в голову, он стал очень нежным. Конечно, на это ушло какое-то время, но оно того стоило».