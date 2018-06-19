Как шведка стала женой Ярослава Мудрого

Династические браки распространились на Руси ещё со времен её Крещения, а больше всех преуспел в заключении таких супружеских союзов Ярослав Мудрый , благополучно организовав судьбу всех своих детей. Однако его собственный брак был весьма непростым.

Жена Ярослава — шведская принцесса Ингигерда — была сначала обещана другому, королю Норвегии Олафу II. И постепенно между женихом и невестой уже возникли чувства, они обменивались посланиями и ждали времени свадьбы. Однако международная обстановка переменила судьбу гордой шведской принцессы: когда Олаф II приехал на границу, где и должна была состояться свадьба, Ингигерду уже выдали замуж за Ярослава Мудрого и увезли в Новгород.

Жизнь на новом месте

Привыкнуть к новому имени Ирина и новой судьбе шведской принцессе удалось не сразу. Это был брак не по любви, и между ней и Ярославом установились тяготящие их обоих отношения. Сохранились сведения, что он даже ударил её прилюдно.

Не выдержав подобного унижения, княгиня решила уехать из Новгорода, забрав всю привезенную ей дружину, в которой так нуждался Ярослав. Поэтому он был готов исполнить все её условия, лишь бы загладить свою вину.

Он разрешил, чтобы у Ингигерды в Новгороде гостил её бывший жених — Олаф II, и скандинавские саги даже рассказывают об их скрытой любовной связи. Однако эти чувства и слухи остаются для нас тайной, которую уже не разгадаешь.

Резиденция в Ладоге

Для Ирины также была выстроена целая резиденция в Ладоге, и все свои силы она направила на устроение новой родины. В честь нее северные земли Руси получили за рубежом название «Ингерманландии».

Нововведения, принесенные Ингигердой, были одними из самых значимых — с ней приехал человек, бывший в те времена полиглотом, и с этого начались переводы зарубежных книг на русский, да и вообще особенная новгородская грамотность тоже была принесена княгиней. Она уговорила Ярослава Мудрого ввести монетную систему. Под влиянием знаний княгини о других сводах законов писалась Русская правда — первый «уголовный кодекс» древней Руси.

Кроме того, был значителен её вклад в христианскую культуру. В честь её святой покровительницы был построен первый женский монастырь в Киеве, о котором она заботилась и, по обычаю, управляла им. И новгородская София создавалась под её покровительством.