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Как шведка стала женой Ярослава Мудрого
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Как шведка стала женой Ярослава Мудрого 

Кириллица 1 час назад
Фото: Кириллица
Династические браки распространились на Руси ещё со времен её Крещения, а больше всех преуспел в заключении таких супружеских союзов Ярослав Мудрый, благополучно организовав судьбу всех своих детей. Однако его собственный брак был весьма непростым.
Жена Ярослава — шведская принцесса Ингигерда — была сначала обещана другому, королю Норвегии Олафу II. И постепенно между женихом и невестой уже возникли чувства, они обменивались посланиями и ждали времени свадьбы. Однако международная обстановка переменила судьбу гордой шведской принцессы: когда Олаф II приехал на границу, где и должна была состояться свадьба, Ингигерду уже выдали замуж за Ярослава Мудрого и увезли в Новгород.
Жизнь на новом месте
Привыкнуть к новому имени Ирина и новой судьбе шведской принцессе удалось не сразу. Это был брак не по любви, и между ней и Ярославом установились тяготящие их обоих отношения. Сохранились сведения, что он даже ударил её прилюдно.
Не выдержав подобного унижения, княгиня решила уехать из Новгорода, забрав всю привезенную ей дружину, в которой так нуждался Ярослав. Поэтому он был готов исполнить все её условия, лишь бы загладить свою вину.
Он разрешил, чтобы у Ингигерды в Новгороде гостил её бывший жених — Олаф II, и скандинавские саги даже рассказывают об их скрытой любовной связи. Однако эти чувства и слухи остаются для нас тайной, которую уже не разгадаешь.
Резиденция в Ладоге
Для Ирины также была выстроена целая резиденция в Ладоге, и все свои силы она направила на устроение новой родины. В честь нее северные земли Руси получили за рубежом название «Ингерманландии».
Нововведения, принесенные Ингигердой, были одними из самых значимых — с ней приехал человек, бывший в те времена полиглотом, и с этого начались переводы зарубежных книг на русский, да и вообще особенная новгородская грамотность тоже была принесена княгиней. Она уговорила Ярослава Мудрого ввести монетную систему. Под влиянием знаний княгини о других сводах законов писалась Русская правда — первый «уголовный кодекс» древней Руси.
Кроме того, был значителен её вклад в христианскую культуру. В честь её святой покровительницы был построен первый женский монастырь в Киеве, о котором она заботилась и, по обычаю, управляла им. И новгородская София создавалась под её покровительством.
Умерла княгиня истинной христианкой, приняв монастырский постриг и схиму под именем Анны. С тех пор она почитается православной церковью как благоверная княгиня, ведь из-за этой шведской принцессы появилась традиция пострижения русских князей и княгинь, после того как они исполнили свой гражданский долг.
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