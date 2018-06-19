«Я буквально парю над кроватью!»: 12 честных ответов об ощущениях при оргазме

Когда получаешь оргазм в первый раз, думаешь: «Так вот как это бывает!» Потом появляются новые ощущения, и они могут меняться. К тому же все ощущают удовольствие по‑разному — и вот лишь несколько примеров.

18+

«Такое чувство, что сквозь меня пустили электрический ток и каждая клеточка кричала «ура», — Надежда, 30 лет.

«У меня создается ощущение водопада (и нет, это никак не приводит к проблемам с туалетом!). Как будто давление снизили — и радость хлынула потоком», — Ольга, 35 лет.

«Это масштабный взрыв внутри меня, в районе пупка, который распространяется вниз, как ядерное облако», — Майя, 25 лет.

«У меня оргазм наступает, когда партнер повторяет одну и ту же схему движений. Я не могу получить удовольствие, если все постоянно меняется. Ощущение — как будто вода льет из душа», — Юлия, 28 лет.

«В момент оргазма я перестаю думать вообще! В теле появляется пульсация, мышцы напрягаются и расслабляются. Это настоящий наркотик!» — Ванда, 29 лет.

«Внутри разливается волна тепла… Иногда бывает так, что уже почти больно, при этом хочется еще, а потом оргазм полностью поглощает меня», — Наталья, 31 год.

«Мое тело начинает двигаться, я не могу этим управлять, а потом как будто извергается вулкан наслаждения», — Ольга, 23 года.

«Все тело наполняется сексуальной энергией, она проходит от пяток до макушки, а потом я расслабляюсь и ничего больше не могу делать», — Мария, 26 лет.

«Мышцы напрягаются, я начинаю дышать чаще. Потом по телу проходит волна, а мышцы как будто отказываются работать», — Нина, 32 года.

«Лучшее, что описывает мои ощущения: наполнение стакана водой, пока она не начнет выливаться», — Ольга, 29 лет.

«Невероятное ощущение полета, когда тело словно теряет вес и парит над кроватью», — Алла, 33 года.

«Полное расслабление после работы по созданию оргазма. Для меня это лучший способ справиться со стрессом», — Юлия, 32 года.

Читайте НАС ВКонтакте