Один день из жизни врача-хирурга

Игла Вереша пронзает мягкие ткани округлого живота пациентки и входит в брюшную полость. Устройство накачивает внутрь углекислый газ. Это нужно для предстоящей операции. Владислав Георгиевич вводит через маленький разрез ультразвуковые ножницы, чтобы отделить от желудка внутренний жир. Желеобразная желтая масса вплотную покрывает главный орган пищеварения. Чтобы отсечь желудок, нужно его полностью освободить от природной «подушки безопасности».

У пациентки внутреннего жира больше нормы, как и внешнего. Масса тела — около 110 килограмм, при росте около метр семьдесят. Дама перепробовала все способы борьбы с лишним весом, но все без толку. Сегодня ее проблема решиться радикально и навсегда. Владислав Давыдов удаляет желудок почти полностью — оставляет только 10% от органа. Его вытягивают щипцами через маленький разрез. Пустой желудок похож на бесформенную кишку. Он обреченно укладывается на марлю, медсестра укутывает желудок, как новорожденного ребенка, и уносит прочь.

В распоряжении пациентки остается частичка органа— крошечный «рукав» В такой огромный гамбургер с картошкой фри не поместишь. Максимум –150-200 грамм твердой пищи. Столько и нужно съедать за один раз. Быстрое похудение неизбежно. Также операция воздействует на гормональный фон и меняет обмен веществ.

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На часах 12 дня. У врача -хирурга, заместителя главного врача по хирургии СМ-Клиники Владислава Давыдова на сегодня это первая подобная операция. В день таких манипуляций может быть три, в неделю — более пятнадцати. Их все проводят методом лапароскопии — проникают внутрь через небольшие разрезы. Полостные операции на желудке — прошлый век. Слишком много крови и долгий период восстановления.

Пациентку увозят в палату, а мы вместе с доктором покидаем операционную. Съемочная группа News.ruс облегчением срывает с себя медицинские маски. Мы вдыхаем долгожданный глоток воздуха после часа страданий и частичной асфиксии. Доктор почему-то не торопиться снимать свою «защиту».

— Ах маска, точно! Спасибо, что напомнили. А я уже и не замечаю ее давно, не мешает мне, — смеется Владислав Георгиевич.

Рабочий день Владислава Давыдова начинается в полдевятого утра. После пятиминутки у начальства — утренний обход. В стационаре лежит несколько пациенток доктора. У четырех из них — операция сегодня, у одной — прошла несколько дней назад. Заходим к ней. Женщина укрыта ярким одеялом, на тумбочке справа от кровати стоит букет цветов. Как напоминание о радостях жизни, не связанных с чревоугодием. Женщина пытается встать, держась прикроватную штангу. Не удается, еще слишком слаба.

— Лежите, лежите. Отдыхайте. Что-то беспокоит?

— Немного тянет плечо, — отвечает женщина.

— Это нормально после лапароскопии. Завтра сделаем ренген, и будем готовится к выписке, — обнадеживает доктор.

Доктор, как мудрый родитель. Выслушивает своих пациентов, жалеет и помогает. Он делает вид, что верит им. Не хочет обидеть.

«Я ем мало, наверное, обмен веществ нарушен», «питаюсь одними салатами, возможно гормональный сбой», — так объясняют большинство появление 30-40 лишних килограммов. Мало кто честно может себе признаться — он толстеет потому, что много ест.

— Только в 15% случаев в увеличении веса виноваты гормоны. Остальные 85% — это избыточное потребление пищи. Пациенты переедают, могут не замечать этого или отказываться замечать, — говорит Владислав Давыдов.

Чезара раздувалась на глазах. Как гелиевый шарик, в который запустили порцию воздуха. Купленные пару недель назад джинсы уже не застегивались. Девушка складывала их в шкаф шла за новыми, на размер больше. Что происходит — она не понимала. Ест как обычно: завтрак, обед, ужин да пара перекусов. Но в зеркале себя уже не узнает.

— Я особым аппетитом никогда не страдала, в организме случился сбой, — предполагает она.

За три месяца Чезара набрала больше 40 килограмм, была 65, стала — 107 при росте 175 см. Девушка живет в Америке, местные врачи лечили ее гормонами, но только усугубили ситуацию. Чезара и прилетела в Россию к маме и обратилась к доктору Давыдову.

Владислав Георгиевич девушку обследовал. Серьезных проблем со здоровьем не выявил. Как и другие, Чезара просто не замечала, что переедала. На родине фаст-фуда сложно противостоять соблазнам. Со дня операции прошло 3 месяца, Чезара успела сбросить 24 килограмма. Но появилась новая напасть — камни в желчном пузыре. Доктор назначил лечение.

У пациентки Владислава Давыдова Полины сегодня контрольный ренген. Врач спешит на третий этаж. Посмотреть на результаты своего труда и дать рекомендации. Девушке сделали операцию 2 недели назад. Результаты обследования вывели на большой экран. Усеченный желудок Полины работает, как часы. Сама девушка уже похудела на 12 килограмм.

Полина — 25-летняя брюнетка с выразительными глазами до операции весила 135 килограмм при росте 167 см. В стремлении похудеть перепробовала все: монодиеты, голодание. Помогало, но ненадолго. Лишние килограммы возвращались, прихватив «друзей». В отличие от многих девушка в открытую признается — она ела непозволительно много. Была просто помешана на пище.

— Ела постоянно. 4 приема. Туда не входило одно блюдо, входило и первое, и второе и третье. Причем порции были такие, как у мужчин, — вспоминает она.

Дошло до того, что в возрасте 23-х лет Полине было не только тяжело подняться по лестнице, но и спуститься с нее. Тогда она решилась и легла под «нож» Владислава Давыдова. С желудком «с ноготок» Полина больше не налегает на вкусности, говорит — почти потеряла аппетит.

— Не забывайте регулярно появляться на консультациях, плюс гастроскопия, — предупреждает Владислав Давыдов, провожая пациентку до двери.

Владислав Давыдов в 2001 году с отличием окончил лечебный факультет Казанского государственного медицинского университета. А в 2004 году — ординатуру на кафедре общей и неотложной хирургии Казанской государственной медицинской академии. Хирургией органов брюшной полости начал заниматься 10 лет назад. За это время доктор уменьшил несколько сотен растянутых желудков.

Владислав Георгиевич врач в первом поколении. В семье не было людей с медицинским образованием.

— Просто сам по себе интересовался биологией, животными, — объясняет доктор.

О себе говорит мало и общими словами. Быстро «перескакивает» на проблемы своих подопечных. Тучных и нездоровых. Лишенных здорового сна и физической активности. Еще тучные люди глупеют. Никакой магии, чистая физиология.

— У человека большое количество жира на шее, во время сна происходит схлопывание дыхательных путей. Он перестает дышать на какое-то время. На некоторое время во время сна у него прекращается дыхание. Мозг недостаточно получает кислорода. Умственные способности снижаются.

Мы покидаем клинику. У доктора по плану еще три операции, а потом — работа с документами. Но Владислав Давыдов, в лучших дворянских традициях «гостей без обеда не отпускает». Сам заказывает запеченную рыбу с овощами. Врач, соблюдающий свои рекомендации. Пожалуй, редкость.