Дарья Клюкина из шоу «Холостяк» выложила голые фото и послала всех в баню

23-летняя красотка прославилась благодаря выходу в финал скандального реалити шоу «Холостяк». В шестом сезоне Дарья Клюкина обошла всех своих соперниц, но в итоге отношения с музыкантом так и не сложились. А после, Крид даже позволил язвительные шутки в адрес «невесты». В свою очередь девушка избегает прямых вопросов и предпочитает не реагировать на нападки.

Как сообщает URA.RU, накануне Дарья устроила трансляцию из сауны, где поделилась секретом своей красоты и душевного равновесия. Она порекомендовала подписчикам «выпускать пар» в бане, а после выложила откровенные снимки со Spa-процедур.