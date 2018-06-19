Созависимость, или Что делать с любовью, которая приносит боль

Созависимость — слово модное, но не до конца всем понятное. Если говорить простым языком, это явление, при котором один человек страдает от другого, но не предпринимает никаких серьезных попыток исправить это положение. Причем тот, кто приносит страдания, зависим сам (например, от вредных привычек, агрессии и т. п.).

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Признаки созависимости

Потребность постоянно сканировать настроение близкого, родственника. Например, если в семье есть абьюзер, близкие вынуждены постоянно считывать его настроение, чтобы сберечь свои силы. Если оно радостное, члены семьи расцветают от счастья. А если злое, тогда затаиваются в углу, молчат, стремятся во всем угодить, боятся рассказывать о своих проблемах.

Тотальный контроль над жизнью зависимого. Например, если в семье есть ленивый, не желающий работать домочадец, ему читают нотации, принуждают действовать так, как другие члены семьи считают нужным, но, что самое удивительное, при этом подчеркивают его беспомощность, неразумность и дают позитивное подкрепление, как говорит клинический психолог В. Ю. Степанова, «угощают тарелкой супа и дают проездной на метро».

Низкая самооценка. Именно она создает мотивацию для большинства асоциальных поступков зависимых. «Не выноси сор из избы» — такая мысль постоянно крутится в головах у созависимых. Их цель — создать видимость идеальности, окружающие должны думать, что у них все хорошо. А потому мы видим в инстаграме счастливые фото семьи. И нам совсем невдомек, что вот этот улыбающийся папа — еще тот игроман. А вот эта мама с новогодней коробкой в руках, нежно обнимающая сына, позволяет себе неприемлемое и неуважительное поведение в отношении других членов семьи. Но все родственники молчат и терпят.

Желание заботиться о других в ущерб себе. Часто такие люди взваливают на себя больше, чем могут сделать. Не умеют отказывать как зависимому члену семьи, так и другим (коллегам, друзьям, соседям, малознакомым людям). Им тяжело, но они не отказывают и делают все, потому что хотят нравиться.

Почему созависимые люди скрывают свои проблемы?

не хотят казаться несовершенными в глазах других, их цель — быть хорошими, и желательно для всех;

подсознательно не хотят решать проблемы созависимости. Потому что хотят чувствовать себя нужными («Кому он, кроме меня, нужен такой?», «Хоть плохонький, да мой», «Куда она без нас такая?»).

Последствия такого «союза»

Все обращается в психосоматику. Постоянное подавление негативных эмоций, в зависимости от особенностей реагирования организма и конституции, приводит к спазмам сосудов или гладкой мускулатуры, нарушается сон, возникают гастрит, дуоденит, бронхиальная астма, псориаз.

Ну а со стороны психологии человек все чаще и чаще впадает в депрессию, разучивается устанавливать нормальные, здоровые контакты с людьми, не может реализовать себя, забывает о своих желаниях.

Как избавиться от созависимости?

Признать свою созависимость. Это не стыдно, потому что она встречается у многих, просто не каждый об этом скажет. У кого-то созависимость от мамы, которая давит на чувство вины, у кого-то — от молодого человека, который крутит своей спутницей жизни как хочет.

Начать лечение. Делается это с помощью психотерапии — групповой или индивидуальной, семейной, с помощью групп созависимых, образовательных бесед и лекций, обучения методикам борьбы с абьюзерами и стрессом, а также с помощью дневников самонаблюдения. В нашей стране пока не существует специализированных учреждений, направленных на лечение созависимости. Но есть группы психологической помощи, индивидуальные и групповые занятия в специальных центрах и у частных психологов.

А самим можно? Да, но для начала надо решить вопрос с зависимым:

Сообщить человеку, что вопрос достиг масштаба бедствия и все близкие страдают. Показать, как страдают, желательно наглядно, что было и что стало с каждым членом семьи, что творится в квартире, какие долги, кредиты и т. п. Не обвинять. Сказать, что нужен специалист. Предоставить возможность зависимому самому выбрать специалиста или предложить свою помощь в выборе. Если с его стороны не будет никакой реакции, прекратить все общение, не обслуживать, не потакать прихотям. Зависимый человек долго без свиты обходиться не может, а потому обычно сам обращается за помощью. Строго следовать советам специалистов, даже если они кажутся вам несущественными. Например, нельзя окружать больного гиперопекой, как вы это делали раньше, иначе вы сделаете еще хуже. Нельзя разрешать творить все, что ему вздумается, и потворствовать этому.

А если человек — просто абьюзер? О моральной агрессии в семье мы уже много говорили. Например, тут. Если кратко, надо найти в себе силы сообщить абьюзеру текущее положение вещей и рассказать о своих чувствах: «Ты посмотри, как ты себя ведешь? Я почему должна это терпеть? Если так будет продолжаться дальше, я вынуждена буду уйти».

Если человек ушел, а вы испытываете сильную боль, проживите ее. С психологом, психотерапевтом, подругой. Пусть найдется тот, кто спокойно прочтет в вайбере вашу простыню страданий, кто не отвернется и скажет пару ободряющих слов. Опишите свои переживания в виде отдельных фраз, стихов или рассказов.

Вы столько времени удовлетворяли чужие желания, пришло время обратить внимание на свои. Остановитесь и подумайте: «Каковы мои желания?» Запишите все свои желания и научитесь удовлетворять их без партнера. Например: «Я люблю общаться, поэтому схожу в кафе с подругой».

Поднимите самооценку. Люди с адекватной самооценкой не страдают от созависимости, потому что ценят себя и свое дело. Чтобы перестать обижаться, кричать, бояться, растормошите свое тело. Займитесь спортом, йогой, танцами, больше гуляйте.

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